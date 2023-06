Día Mundial de las redes sociales: qué uso le dan los sanjuaninos según un especialista

Este 30 de junio, es el Día Mundial de las Redes Sociales. Puede verse como un buen momento para reflexionar sobre nuestra relación con las redes sociales, evaluar cómo las utilizamos y considerar cómo podemos aprovechar al máximo sus beneficios mientras minimizamos los riesgos. También podemos conocer como puede ser herramienta poderosa para conectarnos y compartir ideas en un mundo cada vez más interconectado. Sobre esto, Diario 13 charló con el Magister en comunicación, Bernardo Sánchez.

"Con respecto a las redes sociales más utilizadas por los sanjuaninos, ya hablamos de las cuatro principales y las que todos conocemos, que son Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, creo que están muy vigentes en la provincia", comentó el profesional local. A ello le sumó: "Quizás hace un tiempo se creía que Twitter no terminaba de despegar, me parece que esto ocurre más que nada y ocurría también en algunos rubros, ahora el uso que le dan las personas en la provincia de San Juan a Twitter se está notando mucho más y todavía me parece que es una red que tiene mucho por crecer.

Facebook e Instagram sin dudas que ya están muy instaladas, muy posicionadas en la provincia y TikTok es una red social que viene creciendo mucho desde la pandemia por supuesto, pero que ahora se ve no solamente a usuarios jóvenes de San Juan, sino que cada vez se nota más la presencia de usuarios de mayor edad e incluso los políticos de a poco en San Juan se están amigando con TikTok".

Respecto al uso profesional de las plataformas sociales, mencionó que: "la regla número uno para el uso correcto de una red social con fines profesionales es siempre poner al usuario en primer lugar. Es decir, que la red social no se convierta en un diario íntimo en el que uno cuenta, como si estuviera dando un mensaje que va hacia una sola dirección, cuenta lo que piensa, cuenta lo que hizo, sino que siempre se genere una instancia que busque el diálogo, que busque la interacción". Además mencionó: "cuando generamos contenido que es atractivo para la otra persona, logramos que esa persona también sea quien lo replique, quien lo comparta con algún amigo, y que de esa manera lo que nosotros generamos, nuestros contenidos de red social, puedan llegar a más usuarios y comencemos a hacernos más conocidos y tengamos más alcance orgánico, es decir, sin la necesidad de tener que estar pagando o haciendo algún anuncio en las redes sociales". De este modo, detalló la importancia de la interacción con el otro en las diferentes plataformas en las que se aplique una estrategia comunicacional.

La redes sociales, desde hace más de 20 años, tomaron relevancia en el mundo político, incluso se puede ver como necesario en a la hora de la aplicación de estrategias. Sobre ello, Sánchez, señaló que: "el terreno político en lo digital creo que todavía tiene una deuda con la estrategia. Me parece que se está tratando de hacer de la mejor manera y de hecho cada vez, y celebro, que se conformen equipos más interdisciplinarios, que no solamente se le dé espacio a la gente de comunicación, sino que ahora se empiecen a integrar otras áreas como el diseño, como la sociología, como la ciencia política".

En este punto reforzó la necesidad de amplitud del terreno, incluso mencionó "me parece que todavía falta, sobre todo, entender la lógica que tiene cada red social y que no sea un copia y pegue entre redes, sino que se trate de trabajar cada red social como la utilizan los usuarios para que esto haga justamente que el uso que se le dé sea estratégico y pueda brindar mejores resultados para ese político".

Uno de los ítems que no se dejó de lado fue la mirada de no necesidad de profesionales en gestión de las plataformas. "Creo que es algo que por suerte con el paso del tiempo se ha dejado muy atrás, ha quedado simplemente en un prejuicio de la pre-pandemia", indicó a este medio. A la vez, expresó "creo que el hecho de haber pasado por un proceso en el que estábamos obligados a la digitalidad, hizo que la comunicación, no solamente en lo estratégico para las redes sociales, sino en la comunicación en los distintos ámbitos de la vida y de las instituciones, tome un rol protagónico".

Siguiendo esta línea, declaró que se vio necesario que se vuelva a tomar el valor que siempre debió tener la profesión del comunicador social y sobre todo de la estrategia en materia de comunicación. En este punto, explicó: "entender la importancia que tiene en la política y en los distintos rubros, poder generar contenido acorde a los distintos públicos, que tienen contacto con mi marca, que tienen contacto con mi contenido o con la persona a la que estoy asesorando, que se trabajen bien los distintos canales de comunicación. Es decir, que no creamos que comunicar más es comunicar mejor, sino que comunicar estratégicamente es entender en dónde realmente tenemos que estar presentes y la forma correcta de estar presentes en esos espacios".

"Si vamos a la política, entender que también la política no solamente se gana con la presencia territorial, que es muy importante, sino que también las redes sociales han pasado a ocupar un lugar preponderante en las campañas y que no vamos a ganar una campaña por tener una buena fanpage, pero sí podemos perderla por no tener una presencia digital atractiva, constante y con contenido que logre impactar en la gente que puede llegar a votarme" informó el joven profesional, teniendo en cuenta el actual panorama electoral en la provincia.