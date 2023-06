Manicurista solidaria intercambiará su trabajo por juguetes para niños carenciados

Dayana Pujado, es una joven emprendedora que hace dos años abrió su local de manicura en Rawson. Desde entonces, ha realizado todo tipo de trabajos en manos, pero encontró en su trabajo una manera de ayudar a los niños más necesitados. Es por eso que cada año, un mes antes del "Día del niño", organiza una colecta de juguetes para llevar alegría a los más pequeños.

Por esta razón, este sábado 1° de julio, abrirá las puertas de su local para realizar uñas en las diferentes técnicas de embellecimiento que usualmente realiza. Y las personas que requieran el servicio podrán acceder a él, comprando un juguete para pagarle a Dayana.

"Esta campaña nos sirve para que ningún niño se quede sin su juguete este próximo día del niño. Lo que si, pido que sea nuevo, no importa si es muy caro o muy barato. Lo que importa es darle lo mejor a cada nene. Me ha pasado en ocasiones que recibí el juguete y esta manchado o roto y esa no es la idea. Queremos darle lo mejor a los chicos, asi sea algo económico pero que lo puedan estrenar", indicó la manicurista.