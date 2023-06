Educación tiene en la mira a la docente acusada de intentar entrar celulares al Penal

El martes 30 de mayo una docente sanjuanina fue acusada de intentar ingresar tres celulares en el interior de un postre al Penal Provincial. La mujer se defendió asegurando que fue usada y el Servicio Penitenciario le prohibió la entrada de por vida. En tanto, el Ministerio de Educación de la provincia confirmó a Diario 13 que a la maestra se le inició un sumario administrativo.

Las fuentes de la cartera educativa informaron que al iniciarle el sumario lo que podría esperarle a la mujer, por pertenecer a la administración pública, es una suspensión o la expulsión. Para que se de cualquiera de estas dos opciones tendría que estar probado que efectivamente la profesional tuvo la intención de ingresar los teléfonos, o si, según ella aseguró, fue engañada por la madre de uno de sus alumnos, es decir, un reo del Penal.

En este sentido, el llegar a una decisión sobre el futuro de la docente señalada sería difícil para las autoridades ministeriales que deben discernir sobre el caso. Es que la dirección del Servicio Penitenciario ya confirmó que no hará denuncia alguna por lo ocurrido, puesto que no se trata de un delito, sino de una falta al código interno de la institución. Por lo que al no estar denunciado el hecho, es muy probable que en esta semana la causa quede archivada.

En un principio en el caso iba a intervenir Flagrancia, pero al tratarse de una funcionaria pública tuvo que intervenir la UFI de Delitos Especiales.

El informe enviado por el Servicio Penitenciario explica que el martes 30 de mayo por la tarde la docente estaba dando clases en el sector de primaria para los internos. En un momento dado salió y recibió el postre donde estaba escondido los tres celulares, ocultos en bolsas para que no quedaran fuera de servicio a raíz de la comida.

En el momento de pasar la requisa, una agente penitenciaria detectó la presencia de los teléfonos a través de dispositivos de mano con los que escanean los elementos que se ingresan al Penal .

La versión de la maestra es que la madre de uno de sus alumnos, es decir, un penitenciario, le dio el postre para que se lo acercara a su hijo. Por lo que ella no tenía idea de que en el interior había celulares. Si bien no se realizará denuncia penal, desde UFI Delitos Especiales deberán determinar si verdaderamente si es cierto que fue engañada.