Sueño cumplido: la mamá soltera que firmó su primer contrato laboral a los 50 años

Verónica es una madre soltera oriunda de Chimbas. Ella enfrentó muchos desafíos en su vida. Hace varios años, se separó de su pareja y la abandonó junto a sus cuatro hijos, quienes eran muy pequeños. Se quedó sola y con la difícil tarea de criarlos.

A pesar de las dificultades, ella nunca renunció a su sueño de conseguir un buen trabajo y sacar a sus hijos adelante. Verónica, siempre trabajó duro para mantener a su familia. Según comentó a Diario 13, hizo labores de limpieza y venta. Mas allá de las largas horas de trabajo que ejercía cada día, sus hijos nunca faltaron a la escuela. Además, de acuerdo a sus dichos, son muy estudiosos.

Recientemente, la mujer entrevistada, después de años de pedir por distintos medios un trabajo, logró su objetivo. Esto se debe a que firmó su primer contrato laboral a sus 50 años. La buena noticia fue recibida por ella y sus hijos la semana pasada. En la actualidad, se encuentra muy emocionada, por esta nueva oportunidad en su vida. Ella cree que su perseverancia y su fe en Dios finalmente han dado sus frutos.

"Siempre trabajé para alimentar a mis hijos, Dios me dio dos manos y dos pies sanos para ganar el pan de cada día. Y también mi familia es incondicional conmigo y con ellos, nunca nos faltó un plato de comida. Ahora que tengo este contrato todavía no caigo de lo lindo que me ha pasado", expresó Verónica.

Finalmente la mujer, indicó a Diario 13, que esta feliz de poder decirle a sus hijos con hechos que las cosas buenas pasan. "A veces tardan un poco, pero con fe todo se alcanza", cerró la entrevistada.