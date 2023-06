Una sanjuanina se enteró de un secreto familiar y ahora busca a su hermano

Flavia Méreles, es de San Juan. Ella se ha convertido en una incansable defensora en la búsqueda de su hermano. Esta mujer ha emprendido una misión para encontrar a su hermano, ya que sospecha que fue víctima de robo en la clínica donde su madre lo dio a luz. Ahora está determinada a descubrir la verdad y reunirse con él.

"Según una enfermera mi mama dio a luz un varón" comentó Flavia en una charla con Diario 13. Incluso, detalló que su madre lo escucho llorar, aunque luego de unos minutos, los profesionales de la salud le dijeron que el bebe estaba muerto. Sin embargo, nunca le dieron el cuerpo del recién nacido.

Flavia ha recurrido a las redes sociales como un medio para iniciar su búsqueda. En sus publicaciones, compartió información personal como su año de nacimiento en 1976, pero su enfoque principal es encontrar a su hermano perdido. La mujer, ha compartido fotografías de sus hermanos y ha hecho un llamado a cualquier persona que se sienta identificada con ellos para que se comunique con ella.

Flavia detalló que el nacimiento de su hermano fue en 1975, cuando su mamá tenía 28 años. "El día del parto, ella escucho llorar a su bebe, vino una enfermera le dijo que tuvo un varón y a la espera de este, le dijeron que había fallecido". Con una enorme angustia mencionó "Mi mamá no vio el cuerpito, no se lo dieron, no lo enterraron, ni le pusieron nombre".

"Con mi hermana sentimos que esta vivo, que existe" detalló. A la vez, sentenció "Esa mi búsqueda". El parto fue en Casas Clara Gregoria y la principal hipótesis de la familia es que lo robaron en el lugar.

Noticias Relacionadas El pedido de Silvina, que busca darle una mejor vida a León

Por este motivo expresó: "Mi mamá llegó en fecha, con bebe que en su vientre se movía y se fue vacía".

A la vez, comentó que puso fotos en las redes porque considera que no debe ser diferente a ella y sus hermanos.