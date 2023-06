Abuso en el Colegio Luján: tras el enojo de los docentes, insistió que deben escuchar a los chicos

En la mañana de este lunes, la Ministro de Educación Cecilia Trincado, dialogó con Canal 13. Y brindó declaraciones acerca del caso de abuso en el Colegio Luján. Entre sus dichos, afirmó que el ente gubernamental estuvo y está presente con la familia de la menor.

"El Ministerio ha acompañado, a través de la dirección de Educación Privada. De hecho, el director de este área, fue una persona que propusieron, los propios dueños y los representantes de los colegios privados. Nosotros hemos estado allí, hemos escuchado a los alumnos y la institución tiene que seguir trabajando", señaló la Ministro.

Luego de ello, la funcionaria indicó que se sigue trabajando en Educación Sexual Integral en los establecimientos educativos. También señaló que, las instituciones están dispuestas a recibir a aquellos familiares, que quieran saber de que se trata la nueva enseñanza educativa.

"Se sigue trabajando en ESI, no se ha suspendido y se ha profundizado. Porque hemos querido darle el espacio a las familias, que tengan las puertas de las escuelas abiertas. Para que bajen los temores, acerca de ´¿que se les enseña a mi hijo de esto?´", indicó la Ministro.

Mas adelante, tras ser consultada respecto al comunicado que los docentes elevaron en contra de quien estuvo a cargo del área de educación privada, el día en que se realizó la denuncia por el presunto abuso sexual en el Colegio Luján, Trincado contestó. "A lo mejor, eso tuvo que ver con la falta de escucha. Así, como los estudiantes se quejan, porque me parece que hay que mejorar la comunicación. Me parece que los docentes, con esto también están diciendo que tienen cosas para decir y no son escuchados"

Por último Trincado, afirmó que los colegios privados y escuelas estatales, tendrán que ver que la comunicación es muy necesaria. Además resaltó que, es muy importante que en establecimientos como, escuelas secundarias haya centros de estudiantes, porque hay que darle la palabra a los alumnos. "Decimos que estamos formando futuros ciudadanos. Y sino lo hacemos en la participación de que ellos digan lo que les pasa en su ámbito, es muy difícil realizarlo", cerró la Ministro Trincado.