Escándalo en una escuela de Pocito por presuntos malos tratos de una rectora

En abril de este año, padres de alumnos del Colegio Froilán Ferrero presentaron una nota ante el Ministerio de Educación para expresar su profunda preocupación y descontento con respecto al trato recibido por parte de la rectora Roxana Ochi. Sostienen que la mujer ha abusado de su autoridad al tratar a los estudiantes de manera inapropiada y con total falta de respeto hacia ellos. "Les grita, quieren dirigirse a ella y no los escucha, los vive retando", afirmó una mamá, María Moreno, a Canal 13.

"Los alumnos merecen ser tratados con dignidad y respeto, independientemente de su edad, género, raza, religión o cualquier otra característica que los diferencie", agrega la nota. Según una mamá de la escuela, hay porteras que están medicadas por problemas psiquiátricos producto del mal trato que reciben, incluso asegurando que a una de ellas le pegó. Esta situación habría sido vista por alumnos del turno tarde, a quienes la rectora supuestamente les dijo: "ustedes callados, no digan nada de lo que han visto".

El texto firmado por padres continúa: "Es inaceptable que haya tratado a los alumnos de manera tan grosera e irrespetuosa. Nos preocupa que este tipo de comportamientos pueda tener un impacto negativo en el bienestar emocional y psicológico de los alumnos. Además, es posible que el trato inadecuado por parte de la autoridad pueda afectar su desempeño académico y su capacidad para aprender y crecer como estudiantes. Solicitamos que se tomen medidas inmediatas para abordar este problema".

La mamá manifestó que cuando fue a presentar la nota al Ministerio de Educación se la adjuntaron con la de los preceptores, quienes también habrían denunciado maltrato. "Nos juntamos varios padres para pedir que se controle la forma en que se dirige a los alumnos y no nos recibió. Es más, llamó a la Policía y les dijo no iba a hablar con nosotros. Pedimos que revisaran las cámaras, pero no tenemos respuesta. Este lunes me otorgaron el número de expediente que ha pasado a Casa de Gobierno", añadió.

El escrito concluye: "Esperamos que se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre el comportamiento de la rectora y se tomen las medidas necesarias para asegurar que los alumnos no sean objeto de abuso de autoridad. Como padres también merecemos ser respetados y atendidos, si no sabemos o no estamos informados es porque trabajamos. Pero no podemos permitir gritos o menosprecio, solo queremos que nuestros hijos reciban educación. Solicitamos que se resuelva este problema y se nos informe".

Diario 13 San Juan intentó comunicarse con la Dirección de Educación Secundaria, a cargo de María Buttazzoni, y no obtuvo respuesta hasta el momento.