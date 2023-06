La "mami hockey" de 73 años que da cátedra en la cancha y en la vida

El 23 de Mayo llegaba a Banda Ancha el mensaje de una televidente con la foto de Mary Pereira. Una señora que se convirtió en un verdadero personaje, con el apoyo de muchos sanjuaninos, por su rol en los partidos de hockey sobre césped. Y así surgió conocer a la "mami hockey" que a sus 73 años da cátedra en la cancha y en la vida.

"Con orgullo, este año cumplo los 74", dijo sobre su edad. Ama de casa y jubilada, contó sus orígenes en el hockey: "yo estaba en casa y el técnico de nosotros fue y me dijo que por qué no practicaba hockey, en el año ´96, tendía 39 años; yo no sabía ni agarrar un stick. Empecé y me empezó a gustar; los días sábados se tenía que jugar. A mí me encanta este deporte, me gustaría tener 20 años menos y volver atrás", expresó.

Luego destacó que el hockey "ahora es más competitivo; nosotros jugamos con chicas de 40, de 35; y el equipo nuestro, tendremos dos chicos jóvenes pero las demás son todas grandes; una tiene 61, 59 y yo soy la más grande del grupo". Santo Domingo se llama el equipo, entrenan en La Granja el día martes y el día jueves entrenamos en Santo Domingo. "Vamos dos veces por semana a entrenar"; explicó.

"En casa nadie hace deporte, soy la única", destacó y "nunca me pusieron una traba, yo hacía cosas en la casa y el sábado partía para ir a jugar. A ellos les gusta que haga esto, pero nunca me fueron a ver", dijo sobre el apoyo de su familia.

Sobre qué le diría a las nuevas generaciones acerca de practicar deporte, expresó que "que lo hagan, es muy lindo, uno sale, hacer deporte, lo que les guste; pero ahora la gente joven hace deporte".

Además, un mensaje para la generación de gente más adulta sobre el deporte: "que lo hagan, que vayan, cualquier cosa, aunque sea correr; es muy lindo y ayuda muchísimo, mentalmente. A veces uno se deja, en la casa no sacás nada, cuando uno va a afuera ya se distrae y es otra vida".

Pero conocela a fondo en esta entrevista completa que brindó en Banda Ancha.