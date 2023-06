Taxistas sanjuaninos, hartos de los robos: 'Entran por una puerta y salen por otra'

En San Juan desde siempre hay zonas que son mucho más conflictivas que otras, en las que suelen atacar tanto a los colectivos como a los taxis que pasan por la zona. Algunos no sólo son apedreados, sino que directamente son víctimas de violentos robos. En ese sentido, una autoridad del sector manifestó que sienten una gran indignación al ver que estos malvivientes no son condenados.

Walter Ferreri, secretario general del Sindicato Conductores de Taxi, habló detalladamente sobre esta problemática en Cien por Hora. Acerca de esto, pidió que se apliquen castigos más severo a los delincuentes que les arrebatan en cuestión de segundos lo que a ellos les cuesta meses recaudar.

'Acá la única solución que uno ve es reformar el Código Penal. Para eso hace falta que los diputados y senadores, elaboren un Código Penal que sea severo y se adecúe a la época. Es un desastre porque los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. Si hubiera sanciones severas daría miedo delinquir y las cárceles estarían vacías', expresó.

Siguiendo en la misma línea el entrevistado remarcó que hace unas tres décadas que se dedica a este trabajo. En todos esos años aseguró que siempre hubo zonas a los que los taxistas, remiseros y hasta colectiveros preferían no ingresar para no resultar afectados.

'El barrio General Acha ahora parece que se esta calmando. En la 25 de Mayo y Cipolletti no quieren entrar no sólo los colectivos sino tampoco los taxis. El barrio Huarpe es más o menos nuevo pero ya es conflictivo. Hace años que los taxistas no quieren entrar ahí y es una pena para la gente buena que vive ahí. Ellos son los perjudicados', señaló.

Por último, Ferreri reconoció que cuando las autoridades realmente se concentran en resolver este tipo de problemáticas, lo terminan logrando. Acerca de este aspecto puso de ejemplo al barrio La Estación, el cual siempre fue catalogado como 'peligroso', donde ahora ellos pueden circular tranquilamente por sus calles debido a que se nota la presencia policial.

'En el barrio General Acha se ha empezado a notar la presencia de policías, también en sectores de Chimbas. Por la zona del barrio Huarpe no se nota. Lo que era el barrio La Estación, que siempre se lo tuvo como peligroso ahora se ha calmado bastante, por que metieron mano dura. Ahora vos podés pasar por el Conector Sur y continuar por la misma avenida, atravesando por el barrio La Estación desde hace 1 año y medio sin que te tiren piedras', sentenció.