Uñac encabezó la entrega de resoluciones de Plan de Manejo del Parque Sarmiento

En la mañana de este lunes se llevó a cabo la entrega de Resoluciones de Plan de Manejo del Parque Sarmiento. En este caso, encabezaron el acto el Gobernador Sergio Uñac y el secretario de Ambiente Francisco Guevara.

Canal 13 llegó hasta el lugar para conocer los detalles de la actividad que se produjo en la Casa de Gobierno. De este modo, también generaron la Promesa de Club Ambiental Escolar y entrega de Certificados de Bosques Nativos en el marco del Día Mundial del Ambiente.

En este contexto, el secretario de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Francisco Guevara señaló "para nosotros hoy es un día más que importante, porque es un día donde podemos reflexionar, es un día para honrar los esfuerzos en esta tarea que tenemos todos que cuidar el ambiente". Además mencionó "Sin duda que han habido y existen cambios de paradigma. En esta economía del siglo XXI, y con este nuevo paradigma de economía circular, no hay ninguna actividad, que no se desarrolle si no tiene una mirada ambiental, si no está marcada por el sesgo ambiental".

A su vez explicó que han brindado herramientas que amplían la mirada ambientalista en la provincia. Por este motivo, el gobernador añadió "Dentro de este día mundial del cuidado del medio ambiente, nosotros podemos decir presente, nosotros podemos decir que tenemos un centro de desarrollo ambiental educativo, como es el Anchipurac". A ello le agregó: " en ese lugar que es de primerísima generación, con la mayor tecnología, y están tratando ahí el setenta por ciento de los residuos sólidos urbanos que tenemos en la provincia de San Juan".