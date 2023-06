Educación investiga los presuntos malos tratos de una rectora en Pocito

La Dirección de Gabinetes del Ministerio de Educación inició un expediente en relación al reclamo de trato inadecuado hacia los estudiantes del Colegio Froilán Ferrero por parte de la rectora Roxana Ochi. En este sentido, comunicaron que han realizado entrevistas con estudiantes y docentes y el expediente está en manos de Casa de Gobierno para su resolución. Hasta tanto, informaron que no se la puede separar del cargo sin un instrumento legal por eso la supervisora la acompañará hasta que se resuelva la situación.

"En relación al reclamo de un grupo de papás de una escuela de nivel secundario de Pocito por tratos no adecuados de la rectora hacia los estudiantes, los papás fueron recibidos en la Dirección de Gabinetes. Escuchamos su reclamo, hubo una mamá referente con la que yo me he estado comunicando personalmente y se han hecho todas las intervenciones correspondientes. Se ha entrevistado a los chicos en forma anónima para que puedan expresarse tranquilamente", sostuvo la directora de Gabinetes, Marcela Platero, ante Diario 13.

Asimismo, se han hecho entrevistas con docentes y demás personal de la escuela. A partir de esto se ha iniciado un expediente, a través de la supervisora de la zona, con un informe técnico desde la Dirección de Gabinetes, el que se envía con un auxiliar para su resolución. Dada la complejidad del hecho, se solicita que a la respuesta la realice Casa de Gobierno, por lo tanto, en este momento, el expediente está allí para ser resuelto.

"Este lunes, ante el pedido de una mamá que se comunica conmigo, uno de los asesores letrados de la oficina de auxiliar se dirigió hasta Casa de Gobierno para poder acelerar ese expediente, sobre todo por que los papás están muy angustiados por el trato que reciben los chicos. El Ministerio de Educación siempre está presente para poder darle una respuesta a los papás y a los estudiantes también", se explayó Platero.

En síntesis, el Ministerio de Educación ya ha intervenido y el caso está en manos de Casa de Gobierno. En relación a la posibilidad de separar del cargo a Ochi, no se puede hacer hasta que no haya un instrumento legal que debe expedir Casa de Gobierno. Mientras tanto, dado que al parecer la situación se ha intensificado o agravado, la Dirección de Gabinetes sugirió este martes que la rectora sea acompañada por la supervisora de la zona durante sus funciones