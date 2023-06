IPV: Harían un nuevo sorteo de "Suelo activo", porque beneficiarios no cumplen con los requisitos

Esta semana desde el Instituto Provincial de la Vivienda, anunciaron que luego del sorteo "Sueño Activo, Sueño Cumplido" llevado a cabo en Rawson. Cuando, los postulantes a los 930 lotes iniciaron los trámites para acreditar los requisitos y acceder a la casa propia, se comprobó que algunos beneficiarios no estaban habilitados para participar. Razón por la que se realizará un nuevo sorteo, entre quienes se inscribieron oportunamente.

"En lo que se está trabajando es en la etapa de evaluación social de las familias que resultaron sorteados. Se hizo una citación a cada una con nuestros equipos y se encuentran entregando la documentación. Todo va a ser analizado y existen posibilidades de bajas ante no poder acreditar los requisitos, sobre todo los económicos o no ser propietarios de otros lotes. Estimamos casi un 10%", manifestó el director de IPV, Marcelo Yornet, al medio local Diario La Provincia.

Por lo que, desde el ente gubernamental, afirmaron que quienes no cumplan con todos los requisitos propuestos en el programa no podrán acceder. Ya que algunos, no conocían en detalle el programa y no cumplían con los requerimientos.

"Los nuevos sorteos se cumplirán cuando cerremos esta fase. Es una etapa compleja y lenta. Luego se viene también la evaluación técnica de cada proyecto. Es que optarán por un proyecto de vivienda que les proponga el IPV o presentarán su propio diseño que tendrá que encuadrarse en ciertos parámetros. Consideramos que en este segundo semestre comenzaremos a definir estas fases claves", explicó Yornet.

Tips importantes a tener en cuenta acerca de las "cuotas ahorro"

Para acceder a la vivienda propia y elegir entre las opciones disponibles, los inscriptos y sorteados deberán pasar las etapas actuales de revisión de documentación, convertirse en adjudicatarios del lote, comenzar con el pago de las "Cuotas ahorro" y, en función de eso, cuando tengan un lote asignado, iniciar con el proyecto.

"Con el ahorro previo ya tienen el derecho de contar con algunos de los prototipos, no se cobra aparte", afirmó el director. Y sumó a ello: "Va a seguir pagando el ahorro previo hasta que termine la construcción de su vivienda y ahí se va a armar una cuota con lo que le queda pagar del terreno, más el prestamos en sí".

Una vez que se lance el concurso y se tengan los prototipos elegidos, a partir de agosto o septiembre los beneficiarios ya podrán elegir entre los aprobados, tiempo en el que IPV estima terminar con la obra de urbanización e infraestructura.