En su nueva columna semanal el psicólogo Raúl Ontiveros llevó adelante el análisis de un tema que sin dudas involucra de lleno al núcleo familiar. Se trata de padres que tienen miedo a sus hijos: un problema generacional.

"De alguna manera esto es una época bisagra, somos una generación bisagra. Somos la última generación que creció con miedo hacia los padres y que ahora le tiene miedo a los hijos", comenzó explicando Ontiveros, "y que de alguna manera el concepto de autoridad, de firmeza, no dureza. Firmeza tiene que ver con sostener una decisión. Firmeza, no tiene que ver con ser violento, gritar y mucho menos golpear".

"Tiene que ver con que el chico necesita una conducción, un límite y entra en juego que si le digo que no, no me va a querer. De alguna manera el padre o la madre han depositado en su hijo su única fuente de amor", analizó el profesional.

"Eso puede tener que ver con una historia personal o con una cuestión de autoestima. Es indistinto en hombre o mujer, pero muchas veces hay mamás que han sido criadas con el criterio de obedecer al hombre, entonces obedecían a sus padres, después obedecían a su esposo y después obedecen al hijo. Siempre están en un criterio de obediencia a la masculinidad", continuó explicando.

"No es que sea mamá débil con el hijo varón, porque hay papás gelatinosos, que no tienen consistencia, que se amoldan a las mujeres. No tiene que ver necesariamente con una cuestión de género", sostuvo Ontiveros.

"Tienen miedo a que le pase algo, a que haga algo, que no me quiera, a que se vaya; me tiene extorsionando y de alguna manera sé que debería ponerle imite, decirle que no", analizó el psicólogo.

Mirá el video con el análisis completo insertado al principio de la nota.