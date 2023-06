María Silvia Martín: "el periodismo es llevar en el ADN la inquietud del día a día"

En el marco del día del periodista, Canal 13 recorre las calles sanjuaninas para conocer algunas anécdotas de los periodistas más emblemáticos de la provincia. María Silvia Martín, comentó en exclusiva como fue su inicio y amor por la profesión.

Al consultarle que representa el periodismo para ella, Martín mencionó "definir esta profesión, es un poco llevar en el ADN la inquietud del día a día, de saber qué nos pasa. Eso que constantemente desconocemos, o al menos a mí me pasa, a ver, qué es, por qué, qué hay detrás, qué parte no se conoce, qué otro aporte puedo darle". En este sentido, ella definió al periodismo "desde ese lugar, del aspecto no conocido de lo que se muestra evidente. La realidad es algo que todos vivimos, y cada uno le aporta o lo vive de su manera. El periodista, desde mi mirada, tiene que aportar eso, lo no contado, lo que está detrás. Ese es el camino de investigar, de averiguar, de llegar a fondo. Desde ese lugar, yo creo que todos podemos hacer siempre un aporte".

La periodista, con gran trayectoria en la provincia comentó una anécdota: "Estaba yo transmitiendo en vivo, en la Catedral. Se incendiaba San Juan en ese momento. Entonces, estábamos saliendo en vivo y estamos con los manifestantes y grita uno, '¡buena, María!'. Entonces, dije yo, bueno, me reconoció. Luego pasa otro, y, dice '¡bien, María Silvia! ¡Lo suyo! ¡Caramba, qué importante trabajo!', Yo ahí dije, ¡bien, mira, me reconoció! A lo que pregunté ¿Y por qué piensa usted que es importante mi trabajo? y me respondió ¡Lo lindo que usted canta! y ahí nos reímos".

"Yo siento que gran parte de lo que soy es gracias a Delfor Pérez . Fue mi maestro en la calle, en el periodismo radial, sin duda, porque él me convocó cuando yo hacía este móvil solamente para televisión" aludió. En esta línea, dijo: "una cosa es trabajar para televisión donde grabábamos todo. La radio tiene espontaneidad y es un camino en donde, te lanzas al ruedo sin red. No suele haber errores, o al menos lo que pretendemos que no lo haya". Aunque resaltó que hoy los tiempos han cambiado y han llevado a la televisión en vivo.