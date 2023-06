"Ojo con las fake news": Mirá el mensaje engañoso que circula en Whattsapp

En las últimas horas, Diario 13 se comunicó con una lectora, que informó que circula en grupos de WhatsApp un mensaje con contenido engañoso. El mismo asegura que el laboratorio ´Pisa´ está ofreciendo insulina Lantus de manera gratuita a personas con enfermedades. Así también, ofrecen sillas de ruedas para individuos con parálisis cerebral infantil o espina bífida, todo a nombre del Club Rotario. Mas este mensaje, supuestamente es falso ya que los teléfonos son inexistentes y contiene otras irregularidades.

Una de las razones, por las que ésto es falso, de acuerdo a los dichos de la entrevistada, es que el laboratorio Pisa es una empresa farmacéutica mexicana. Además de ello, no tiene relación pública alguna con el Club Rotario. De hecho, el mencionado club no tiene registros, al menos en redes sociales.

Además de ello, los números de teléfono que aparecen en el mensaje son erróneos. "Cuando llamé a los dos números me dijeron que no corresponden a un abonado en servicio. Aparte, no es conocida la característica, no es 264, ni 011. Es muy raro el número", expresó la mujer.

Finalmente, la persona que denunció a este medio de comunicación, el hecho. Lamentó que, en caso de comprobarse la falsedad del mensaje, haya personas con malas intenciones que ilusionan a pacientes que transitan una enfermedad. Mucho mas al tratarse, de sillas de ruedas, que por lo general son mas costosas y necesarias.

"Yo informo esto, porque me pareció muy raro. Pero lo hago público para que la gente no lea y se ilusione. Me da pena que alguien llame y le hagan pasar un mal rato. Yo lamentó mucho que haya gente con tanta maldad", cerró la lectora de Diario 13.