Sergio Eiben: "Hay un periodismo mucho más light en este momento"

En el marco del día del periodista, Canal 13 visitó a Sergio Eiben. El comunicador, con un amplio trayecto profesional, dio a conocer su mirada en el periodismo actual y recordó una divertida anécdota.

En este sentido, Eiben destacó: "Hoy ser periodista significa estar al filo de la navaja, siempre. Pero no solamente en la Argentina, en el mundo. Siempre hay cosas para festejar en el día del periodista. Pero no muchas, lamentablemente". A la vez, mencionó "Y por el otro lado, está esta práctica de frases armadas, es decir, bueno, cualquiera que tiene un teléfono celular o que tiene una red social ahora también es periodista".

En esta línea, explicó: "yo sigo insistiendo que una cosa es poder ser testigo o levantar testimonio de algún hecho muy importante, por supuesto, como los hay. El mundo no sería lo mismo, ni la política sería lo mismo, ni la justicia sería lo mismo, si no existieran los celulares que tienen la capacidad de tomar imágenes, sacar fotos y todo lo más. Muchas cosas, muchas causas importantes se han decidido en base a esos testimonios, ¿no? Pero me parece que estamos pasando por una etapa donde no hay la preparación intelectual, ni de investigación, ni de fortaleza espiritual como para enfrentar el oficio".

En línea con su argumento, explicó "Me parece que hay un periodismo mucho más light en este momento, que no está muchas veces respaldado intelectualmente". Por este motivo señaló "Es un desafío enorme".

Anécdota más cómica de Sergio Eiben

"Era la campaña del año 89, yo era director de TVO. Era campaña presidencial también. Y viene un muchacho de abajo y me dice 'lo busca un señor'. Yo estaba haciendo cosas y este chico me comenta que me buscaba un hombre que hablaba un poco raro. Además me decia 'viene acompañado de mucha gente'. A lo que le dgo: 'decirle que no estoy, que se yo, decirle que no estoy, no puedo bueno'. Esta persona baja y vuelve a subir. Allí me indica que es un señor bajito, tiene patillas. Por esto, baje y era Carlos Saúl Menem. Estaba en la interna partidaria, con Antonio Cafiero. Nunca en mi vida vi tanta cantidad de gente que acompañara a un pre-candidato. Se doblaba las paredes de los estudios, de la cantidad de gente que no se podía mover", recordó el periodista sanjuanino.