Abuela sanjuanina quedó viuda y se transformó en influencer

Jorgelina Godoy, es una mujer de Chimbas, quien pasó por uno de los momentos más difíciles de su vida cuando perdió a su marido en cuestión de horas. Sin embargo, encontró consuelo y apoyo en su familia, según contó a Diario 13. Además señaló que en las redes sociales, especialmente en Facebook, halló su cable a tierra.

"Jamás imagine perder a mi compañero así, de un momento a otro. Y cuando pasó eso me deprimí mucho, pero ahí es cuando mi familia me ayudó a salir adelante", comentó Jorgelina.

Luego de ello, de la mano de una de sus pequeñas nietas inició una nueva experiencia en redes sociales. A través de las redes, Jorgelina se conectó con personas que compartían sus intereses y pasatiempos, y encontró un lugar de recreación y amistad, según indicó en la entrevista. Donde a través de fotos y videos, se hizo muchos amigos. Y comenzó a escribir frases motivadoras para sus 606 seguidores.

"Mi nietita Emilia me sacaba fotos y las subía al Facebook que me hizo. Y hacíamos videos de Tik Tok también. Cuando quise acordar vi que ese es mi cable a tierra, encontré amigos y es una forma de llevar los días lo mas lindo que se puede. ", indicó Jorgelina.

Mas tarde, para su sorpresa comentó que sus amigos y allegados del centro de jubilados al que asistía la eligieron para ser la presidenta del lugar. Eso sucedió el 16 de agosto de 2022 y fue por unanimidad. Desde ese día cumple su rol, junto a un equipo de personas muy capaces y fieles al centro, de acuerdo a los dichos de la entrevistada.

"Toda mi vida trabajé para mi Centro de Jubilados, como secretaria, vicepresidenta, siempre buscando la manera de ayudar. Me hizo mucho bien, sentir que la gente confió en mi para darme esta labor y gracias a Dios vamos avanzando. A mi me hace bien ayudar. Porque la gente mala no sirve para mi", contó la mujer.

Finalmente, en octubre del mismo año, la mamá de siete hijos que dedicó su vida a su familia. Debutó por primera vez en un certamen de belleza, en el que representó al Centro de Salud San Patricio. Esto ocurrió en la elección de reina departamental, quien luego representaría a Chimbas para elegir a la reina del adulto mayor.

"Son momentos que llevaré en mi corazón, ese día fue precioso junto a bellas mujeres de Chimbas", señaló Jorgelina.

Actualmente, Jorgelina vive sus días junto a su mamá de 94 años y sus hijos. Además de hermanos y primos con quienes asiste a peñas y a lugares. Donde, según sus dichos, mas allá de las experiencias feas que trae la vida consigo, disfruta de los buenos momentos. Pueden encontrarla en redes sociales, buscándola por su nombre: Jorgelina Godoy.