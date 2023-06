Emilio y Pamela emprenden un viaje desde Catamarca hasta Alaska con su familia

Emilio y Pamela conforman una familia que recorre América en un motorhome, desde Catamarca hasta Alaska, con sus tres hijos, de 14, 3 y 2 años. En su paso por San Juan disfrutaron de la Ciudad y demás paisajes turísticos. "La idea era conocer un poco San Juan que nos decían que es una ciudad muy pero muy bonita con paisajes únicos y la verdad que sí, a la expectativa la cumplimos cien por ciento, la ciudad también es muy bella, todo muy bonito de San Juan", sostuvo Emilio ante Canal 13 San Juan.

Él es de Valle Grande, San Rafael, Mendoza, que "es un lugar muy bonito para el turismo", y ella es de Córdoba, Capital. "Empezamos en Catamarca y de ahí bajamos. Como salimos en verano nos fuimos a la playa todo el verano y ahí ya bajamos a Trelew y de ahí a Esquel. Después cruzamos y subimos por el frío que ya en marzo hacían dos grados bajo cero a la mañana y era imposible estar con los chicos. Las niñas tienen 2 y 3 años y el varón 14", detallaron.

El hijo adolescente sigue la escuela virtualmente mientras disfruta la vida haciendo deportes en la ruta. "Es el más complicado porque es adolescente y es todo un tema, está por ahí en desacuerdo pero está. La verdad cero computadora, cero celular, cero tele, nada, está todo el día con la bicicleta, anda por todos lados, va a un montón de senderos de caminos divinos, así que cero vicios. Su vicio es es el deporte y la bicicleta que le encanta", contaron los padres.

Asimismo, agregaron que el chico "hace la escuela en una plataforma virtual de educación de Estados Unidos. Le mandan todo el contenido y él presenta todas las semanas las tareas. Rinde todo el contenido del año, pero se lo dan de forma virtual y él va buscando información con lo que le dan y si le hace falta explayarse busca en internet lo que le falte. Después rinde y a fin de año ya termina el año y sigue el año que viene".

La idea de Emilio y Pamela es llegar ni más ni menos que a Alaska. "Del Norte nos vamos hacia el Sur pero la idea es llegar hasta allá que es el sueño de todo viajero, recorrer todo América. Manejar un camión no es tan difícil como uno lo ve, es muy fácil. Es muy grande eso es cierto, no tenés margen de error, porque si te vas a la banquina por ahí lo puede llegar a dar vuelta, pero la verdad que es superfácil manejarlo. No es algo muy complicado", se explayó el hombre de la familia.

Por último, Emilio reflexionó: "Hoy nos vamos de San Juan pero me levanté como cuando te vas de vacaciones, algo que organizás todo el año. Super feliz de la vida, con toda la familia para agarrar el vehículo e irnos. Así es todos los días nuestra vida, cien por ciento felices, buscamos salir, viajar, disfrutar cien por ciento. No tenemos problema de ninguna clase, no nos cortan la luz, no tenemos que pagar agua, no tenemos que tener empleados. El gasoil es un poco caro pero lo podemos pagar".