Mañana movidita: dos sismos sacudieron a San Juan

El INPRES, dio a conocer que la mañana sanjuanina comenzó con dos sismos. Uno de ellos fue de 3,1° y el otro fue de 2,6. Ambos se produjeron en una brecha corta de tiempo.

El primer movimiento telúrico se produjo a las 7:15 y tuvo una profundidad de 103 km., y su epicentro fue 21 km al SO de San Juan; 142 km al N de Mendoza; 41 km al O de Caucete. El mismo tuvo una magnitud de 2.8.

En tanto, el segundo sismo se produjo a las 7:45 y tuvo una profundidad de 122 km., y su epicentro fue a 135 km al NO de Mendoza; 144 km al SO de San Juan; 60 km al SO de Barreal. El mismo tuvo una magnitud de 3.1.