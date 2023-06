Intensa lucha de un padre por el medicamento para su hijo

Hace pocas semanas se conoció la dramática situación que padece una familia de San Juan. Esto se debe a que su hijo necesita un medicamento que no esta en el país y pidieron a la justicia que habiliten el ingreso, sin embargo, no dieron los permisos. Por este motivo, ellos usaron las redes sociales, para dar a conocer su padecer. Si bien, su objetivo mostrar el caso para que se generen avances en la causa, pero no hubo respuesta alguna. Sobre ello Diario 13, habló Andrés Muñoz.

Andrés Muñoz, es le padre de un niño que padece hipertensión pulmonar. Él manifestó que la Justicia autorizó la llegada de un medicamento, el cual todavía no se entregó. Diario 13 charló con el sanjuanino para conocer los avances, aunque expresó "no ninguna novedad, seguimos esperando por la droga. Pero sin respuestas y la medida cautelar sigue firme". Ante esto indicó que están siguiendo los pasos legales para poder salvar la vida del menor.

El sanjuanino comenzó con su pedido hace unas semanas. En ese momento emitió un comunicado en el que mencionó: “Mi hijo padece hipertensión pulmonar. La Justicia hizo un recurso de amparo y salió una medida cautelar a nuestro favor para que el laboratorio MSD provea el medicamento Sotatercept y ANMAT autorice la entrada al país de esta droga”. En la misma línea, explicó que pasaron más de 30 días y el laboratorio no les entregó la medicación. “Mi hijo está día a día padeciendo el deterioro. Pido que el laboratorio cumpla y se haga justicia”, dijo.

La Cámara de Apelaciones de Mendoza, a través de los jueces Alberto Pizarro y Gustavo Castiñeira de Dios y la sanjuanina Eliana Rattá, autorizaron el arribo de esta droga. El Comité de Ética del Hospital Garraham fue el encargado de evaluar la medicación y dio a conocer los riesgos del remedio que, hasta el momento, no cuenta con habilitación.

El medicamento que requiere Rafael, el hijo de Andrés, es el sotatercep. En la actualidad, Merck Sharp and Dohme, más conocida en Argentina como MSD, es la farmacéutica que trabaja con la droga en etapa experimental. Desde MSD le explicaron que no cuentan con la medicación y que no la envían tampoco desde Estados Unidos pese a que hay aprobaciones de Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EEUU (FDA).

Mientras continua la espera por la medicación, pero en la espera, la salud del pequeño Rafael se deteriora más y más.

¿Qué es la Hipertensión Arterial Pulmonar?

Esta enfermedad es un trastorno raro de los vasos sanguíneos que afecta la circulación de la sangre entre el corazón y los pulmones. Sus consecuencias son la falta de oxígeno en el cuerpo y el deterioro del corazón y otros órganos. En otras palabras, el achicamiento de sus venas provoca que su corazón trabaje con mayor frecuencia. Actualmente, 40.000 personas en Estados Unidos y 30.000 en la Unión Europea viven con esta enfermedad.

El medicamento Sotatercept se encuentra en Fase III y, desde el Laboratorio Merck informaron resultados positivos en los ensayos que se realizaron. Por su parte, la familia Muñoz armó un Change.org para pedir por el cumplimiento de la resolución judicial.