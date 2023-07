Fede Sosa, un sanjuanino talentoso sobre las tablas: "Actuar es mi vida"

Su nombre es Federico Sosa. A sus 38 años es docente de teatro, se dedica a la actuación y a la música. Y hace casi dos décadas que se sube al escenario regalando su arte a todos los sanjuaninos. En la actualidad su obra "Un loco experimento" marcará el inicio de las vacaciones de invierno en el Teatro del Bicentenario y contó un poco de su historia en esta entrevista con Diario 13.

Federico da clases de teatro y de canto, hace varios años que ejerce la docencia. Pero ante la consulta de que hace cuánto es actor, este artista cuenta que "creo que uno actúa de toda la vida en realidad, pero de que me subo a un escenario a actuar 19 años". En el siguiente video recuerda la primera vez que se subió a un escenario y cómo se lleva con la fusión de la actuación, música y baile.

APLAUSOS PARA "CLAP!", UNA INSTITUCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA

Hace muchos años, "artistas formados en teatro musical, algunos con su fuerte en danza, otros con su fuerte en canto, que hacían presentaciones en bares", decidieron avanzar aún más, explicó el sanjuanino. Y eso derivó en la necesidad de "poder compartir nuestros conocimientos, formación", según manifestó, naciendo la institución artística que en la actualidad tiene talleres de comedia musical, canto y algunas danzas.

Pero en el siguiente video, el artista te cuenta mejor.

"He estudiado con profes de Buenos Aires, de Mendoza, también con profes de San Juan, sigo estudiando. Sin ir más lejos el profesorado lo comencé hace 4 años atrás en el Instituto Pavlova, instituto de formación docente. Cursé la carrera de profesor de teatro", explicó Federico.

También destaca que en su familia no hay nadie vinculado al mundo del arte, que le haya inculcado esa pasión. " Por ahora soy el único, no tengo ascendencia que se hayan dedicado a las artes escénicas en sí. Por ahí voy despertando esa necesidad en una sobrina en particular, que parece que va por ese camino".

(AR) - ¿Has tenido participación en la Fiesta Nacional del Sol u otros eventos destacados de la provincia?

(FS) - "He participado varios años de la Fiesta del Sol. Comencé en el 2009, luego seguí durante todos esos años consecutivamente participando desde la danza o la actuación, en algunos roles a veces de conjunto o de protagónico. Y en el 2016 formé parte del equipo artístico, de la convocatoria a casting, de la asistencia de casting y también de la asistencia de dirección, en ese momento con Ariel Sampaolesi".

(AR) - ¿Tenés algún referente?

(FS) - "No tengo un referente en particular, sí soy seguidor de gente que tiene como mucha disciplina para el trabajo, que se toma en serio lo que hacemos, que estudia y se forma un montón; que eso se ve en el escenario. No te podría nombrar alguien en particular. Pero sí la gente que tiene como ese perfil sería como mi modelo a seguir quizás".

(AR) - ¿Te ves actuando en alguna serie o película?

(FS)- "Podría ser, por ahora he hecho solo algunas que tengan que ver con la tele en sí. He hecho algunas publicidades o he participado en algunos cortos, pero nada que tenga que ver con ficción en tira, quizás sería algo interesante para explorar".

"ACTUAR ES MI VIDA, ES MI RAZÓN DE SEGUIR DÍA A DÍA"

Federico ama lo que hace, lo disfruta. No solo sobre tablas, sino también produciendo que es lo que hace con CLAP!. Ama descubrir diferentes roles y aprender todo el tiempo. Escuchalo.

(AR) - ¿Qué mensaje tenés para los niños y niñas que recién comienzan a incursionar en disciplinas como danza, canto, teatro?

(FS) - "Yo creo que el rol de la familia debe ser incentivarlos. Estamos en una etapa en que ya los roles o tal persona para tal rol es como que ya está un poco pasado de moda y creo que todos, seamos lo que seamos, podamos ocupar diferentes roles sin ningún problema. Y el rol de la familia es incentivar y apoyar las necesidades que surgen de los chicos, porque son ellos quienes tienen que determinar que es lo que desean hacer, o que es lo que anhelan".

EN VACACIONES DE INVIERNO, FORMÁ PARTE DE "UN LOCO EXPERIMENTO"

Recientemente el Teatro del Bicentenario dio a conocer que en el marco de las vacaciones de invierno en San Juan, la obra teatral "Un loco experimento" marcará el inicio de las actividades por este período de receso escolar en el polo cultural.

Su creador, Federico, explicó a este medio que "es una obra de teatro musical, un unipersonal. La desarrollamos el año pasado, se estrenó en noviembre. Tuvimos varias funciones. Participamos de la Teatrina donde tuvimos el 4° lugar en orden de mérito y obtuvo una mención por mejor música".

"Un loco experimento" tendrá su función en el Teatro del Bicentenario el 8 de Julio a las 18 hs.; con entrada general de $1300, que se encuentra a la venta por Boletería del TB con descuentos exclusivos de lunes a viernes de 9:30 a 14 hs y de 16 a 20, y los sábados de 10 a 13:30hs. También pueden adquirirse online a través de tuentrada.com

Luego la misma obra se repetirá el 10 de julio a las 16 hs. en el Cine Teatro Municipal. Todos los detalles, te los cuenta este artista en la siguiente nota.



