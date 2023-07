¡Increíble avistamiento de OVNI en la Ruta!: sus testigos cuentan los detalles

Un grupo de investigadores conocido como "Guardianes del Cielo Cuyano" se llevó una sorpresa sin precedentes el 19 de mayo de este año a las 6.45. Ocurrió mientras se dirigían a un importante congreso sobre avistamientos OVNI, en Victoria provincia de Entre Ríos.

Dos de sus representantes, llamados Ramón Flores y Miguel Gutiérrez fueron los encargados de comentar la experiencia: “Fue rumbo a un congreso en Victoria, Entre Ríos. Íbamos rumbo para el congreso, cuando en el camino a eso de las 7 menos 10 de la mañana, manejando, sin gente en la ruta, mientras conducía observo al planeta Júpiter, muy brillante. Sigo conduciendo y cuando vuelvo a mirar, veo dos objetos como dos tubos fluorescentes puestos uno seguido del otro. Primero verifique que no haya sido un reflejo que esté dentro del auto, por algún vidrio o algo y no había nada. Entonces constato que no, que era algo que estaba en el cielo y ahí nomás lo hablo a Ramón”, indicó Miguel Gutiérrez.

Por su parte, Ramón el otro integrante de los Guardianes, continuó la historia y comentó:

“No puede ser, le dije a Miguel, es un doble núcleo. Encima había salido a una altura de unos 60° y en velocidad se tiró nuevamente. Fue impresionante, fueron como dos espadas bien afiladas. Donde ellos, salieron rápidamente descendiendo a una velocidad impera”, afirmó Ramón Flores.

Más adelante, en la entrevista se les consultó si habían logrado confirmar si lo que vieron fue algo realmente relacionado al fenómeno OVNI. Al menos, un objeto que haya sido registrado en otro lugar del mundo. A lo que Ramón indicó:

“Sí, lo tenemos categorizado, lo estamos trabajando desde 2022 y tiene registro desde 2021. Primero lo confirmamos visual y por su magnitud, porque tenemos un registro en San Juan. Y después, hicimos un informe mas completo, con imágenes desde Chile. Con imágenes que nos emitieron. Agustín Lépez, nos confirmó”, señaló el representante de Guardianes del Cielo Cuyano.

El grupo estaba conformado por apasionados investigadores de fenómenos OVNI, que periódicamente se reúnen para debatir y compartir sus conocimientos sobre el tema. Su principal objetivo es fomentar el estudio serio y responsable de los avistamientos y evidencias relacionadas con lo desconocido en nuestros cielos.

El avistaje antes mencionado, provocó gran emoción entre los miembros del grupo, quienes se tomaron el tiempo necesario para analizar y estudiar detenidamente las imágenes capturadas. Aquellas personas que, quieran conocer mas de éste tipo de fenómenos, visualizar material OVNI o contactar al grupo, pueden hacerlo a través de su página oficial web o Facebook: Guardianes del Cielo Cuyano.