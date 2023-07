Raúl padece esclerosis múltiple y sortea una casa para pagar un medicamento

Raúl Héctor Arias es un sanjuanino que enfrenta un desafiante panorama de salud que se agrava cada día. En el año 2013, recibió el diagnóstico de cáncer de colon y, gracias a un tratamiento exitoso, pudo superar esa difícil enfermedad. Pero ese no fue su único obstáculo, ya que en 2019 le diagnosticaron esclerosis múltiple, una condición que afecta su vida de manera progresiva.

Raúl charló con Diario 13 y explicó cómo surgió la idea de organizar un sorteo de una vivienda para poder costear el medicamento de alto costo que necesita.

En la actualidad, experimenta diariamente el avance de esta enfermedad que compromete sus habilidades motrices. Como sucede en muchos casos, la solución potencial recae en el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), pero hasta el momento no ha recibido una respuesta favorable por parte de esta entidad. Lo que este sanjuanino necesita es que le brinden los medicamentos que tienen un alto costo.

Según comentó en este medio, el tratamiento al que debe someterse implica la aplicación de un medicamento cuyo valor ronda los 10 millones de pesos. La dosis se administra cada 6 meses. Raúl asegura que este medicamento está aprobado por la ANMAT desde 2019, aunque no está incluido en el vademécum de PAMI y, por lo tanto, su obra social no lo cubre. Por esta razón, recurrió al Gobierno de San Juan en busca de ayuda, y aunque le proporcionaron lo necesario, aún no logra que le coloquen la dosis por posibles virus hospitalarios.

Raúl consultó a varios médicos para saber si existe la posibilidad de cambiar el medicamento por uno que esté en el vademécum de PAMI, pero le informaron que no es el adecuado para su cuerpo. Incluso descubrió que el medicamento disponible en PAMI requiere aplicaciones mensuales y su costo es mucho mayor. En este sentido, Raúl continúa luchando por obtener una respuesta, ya que aunque ahora tiene el medicamento, dentro de 6 meses necesitará una nueva dosis y volverá a enfrentar la incertidumbre de cómo obtenerla.

Ante la falta de acción por parte del organismo nacional y considerando la urgencia con la que necesita recibir la dosis, Arias y sus seres queridos organizaron un sorteo benéfico con un premio importante. Según informó a Diario 13, una empresa se ofreció a donar una vivienda y a encargarse de todos los gastos. Lo único que necesitan es vender los números de participación, cuya recaudación se destinará a cubrir el eventual costo del medicamento.

Según se ha podido conocer, la vivienda en cuestión constará de una cocina comedor, un dormitorio y un baño. Estará ubicada en el barrio Borderías de Santa Lucía y se encontrará en un terreno de 375 metros cuadrados.

Además, es importante destacar que el segundo premio del sorteo corresponde a la suma de $400.000. El sorteo está programado para el próximo 14 de julio y el valor del bono de participación es de $3500. Aquellos interesados en apoyar a Raúl Arias y participar en el sorteo pueden comunicarse al 2643198929.