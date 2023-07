Quería que su hijo conozca al padre, lo logró, pero descubrió una situación preocupante

Hace un año, Ana María Córdoba comenzó una búsqueda en las redes sociales. Ella quería encontrar al padre de su hijo de 16 años. Según comentó en Diario 13, este hombre era sanjuanino y gracias a este medio logró dar con él. De este modo, pudo concretar un encuentro y pudo ayudar a su hijo a conocer más de su historia. En una nueva charla dio detalles de lo que fue la visita a la provincia.

Ana comentó que no busca nada monetario sino que su fin es dar con el hombre para que su hijo lo pueda conocer. La historia de amor de ella con el pocitano duró cerca de 3 meses pero fue intenso. Este sanjuanino es Andrés Eliseo Moreno, con quien, por su condición de trabajador golondrina perdieron el contacto. Esto se sumó a la poca tecnología del momento que llevó a que nunca más lograran verse. En la charla con este medio, la mujer resaltó es que Andrés se fue de Mendoza sin saber que ella estaba embarazada.

Previo a que su hijo cumpliera el año, comenzó con la búsqueda con el único fin de cerrar la historia del menor, quien le consulta constantemente sobre el paradero de su progenitor. Desde tribunales le dieron varias opciones para dar con Moreno, pero nada dio resultado. Por esto es que compartió en las redes sociales la búsqueda.

Tras que se conociera su deseo mediante este medio, una sanjuanina se comunicó con Ana: 'ella me dio los datos y ciertamente estábamos hablando de misma persona'. A la vez aludió 'me dijo que no tenía celular y que vive en el Lote Hogar 27'. Esta vecina fue la encargada de comentarle a Moreno que lo buscaban y él se sorprendió. 'Andrés se acordaba de que había estado conmigo y dijo que no tuvo conocimiento del embarazo pero si quería conocer a su hijo' señaló Ana María sobre su comunicación con la vecina.

En una emotiva conversación telefónica, una mujer compartió que ella logró que su hijo conociera a su progenitor, pero se encontró con un panorama lamentable. Esto se debe a que la salud del sanjuanino estaba muy deteriorada y vive en la absoluta precariedad. Ana con su niño, llegaron en septiembre y luego ella volvió en noviembre. No lograron regresar debido a la situación económica que ella tiene y lo que conlleva estar en la provincia por algunos días.

Otro de los puntos que mencionó, es que en las visitas no se sacaron fotos por un tema de respeto al sanjuanino que no pasa un buen momento, pero si informó que su hijo mantiene charlas con su padre vía telefónica.

El padre de su hijo, padece epilepsia y requiere un tratamiento médico de por vida. La mujer expresó su preocupación por la falta de recursos, ayuda para hacer frente a los gastos médicos y mejorar la calidad de vida del familiar. Durante el viaje en noviembre, la mujer acompañó al hombre de Pocito, a una consulta médica con la esperanza de poder tramitar una pensión u otro tipo de ayuda económica, pero hasta el momento no ha tenido éxito.

Además, Ana mencionó que la única asistencia que recibe es un bolsón de mercadería proveniente del municipio local, aunque no está completamente informada sobre los detalles.