Tras el juicio por Lesa Humanidad: 'Seguimos luchando, los cuerpos no aparecen'

El pasado viernes 7 de julio finalmente que de un total de 24 acusados en la Megacausa III, 6 ex militares y un ex fiscal fueron condenados a prisión perpetua. A pesar de esta jornada histórica, las personas que perdieron a sus padres por responsabilidad de estos sujetos, manifestaron que su lucha continúa ya que todavía no pueden encontrar los restos de sus progenitores.

Gabriel Farías, integrante de la Agrupación H.I.J.O.S., contó en Cien por Hora que en líneas generales el balance de lo ocurrido es satisfactorio. Esto se debe a que, además de las condenas, se demostró que en San Juan hubo un plan sistemático de exterminio que dejó un gran saldo de personas desaparecidas. Sumado a esto mencionó que para hacer una reflexión definitiva esperarán a los fundamentos, que es algo que ocurrirá dentro de unos 40 días.

'Nosotros seguimos en la lucha porque hay que seguir reivindicando la memoria, hay que sostenerla para las nuevas generaciones. Además debemos seguir trabajando porque los cuerpos no aparecen. Después de cuatro juicios de lesa humanidad en la provincia, todavía en ningún lugar del país alguien ha dicho que hicieron con los cuerpos', expresó.

Siguiendo en la misma línea, Farías señaló que si bien algunos de sus compañeros han podido encontrar los restos de sus seres queridos, son la minoría. Esto se debe a que los responsables aparentemente tienen un pacto de silencio ya que prácticamente nunca revelaron detalles sobre el paradero de los cadáveres.

'Hay muy poca información, las investigaciones se hacen sobre indicios. De igual manera se han encontrado algunos, hay un compañero que encontró los restos de su mamá en Rosario. Ellos nunca dicen nada, es como que tienen un pacto de silencio. Debemos seguir adelante con eso, hay que mantener esta lucha para tener información y respuestas finalmente', sentenció.