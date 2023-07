Este martes, el reconocido psicólogo Raúl Ontiveros, brindó su columna en Banda Ancha donde analizó un tema que involucra a toda la sociedad: el alto costo de los mandatos familiares y la "necesaria desobediencia".

"Los mandatos familiares que en realidad los tenemos todos y hacemos todos, es imposible que no haya. Son todas aquellas designaciones, asignaciones, de identidad, de roles, de trabajos, de como elegir pareja, de todas esas elecciones que la persona tiene que ir haciendo en su vida; pero que más allá que papá y mamá puedan sugerirnos, educarnos, recomendarnos, pasan a ser mandatos", explicó Ontiveros.

En esa misma línea indicó que "por ahí quizás los más típicos o ejemplificadores mandatos pueden ser aquellos que querían estudiar determinada carrera y no lo hicieron porque mamá no me dejó, papá no me dejó. O a veces lo vemos en estos chicos que no les gusta el deporte y los mandan para que salven a la familia".

"Tiene que ver con no solo elegir una carrera, trabajo o pareja; si no que tiene que ver con un montó de creencias, programaciones, que desde chiquitos recibimos. Ya sea que en el fondo tienen una cuota de manipulación y que están regidos por el miedo, la culpa o un mal entendido respeto", explicó. "Son pequeñas frases que calan como ideas, creencias, que te puede acompañar toda la vida".

"Por ejemplo yo recuerdo, que hoy en día poco se da, sobre todo en familias de más tradición, de legado español, se tenían muchos hijos. Había un hijo, el último, al que el mandato era no casarse, decían 'este es el chiquito que no se va a casar, este es le que me va a cuidar de viejo'", explicó el profesional.

