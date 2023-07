El director del IPV explicó sobre la publicación de listas de morosos y el próximo sorteo

El titular del Instituto Provincial de la Vivienda, Marcelo Yornet, conversó vía telefónica con "Cien por Hora". Durante la entrevista, mencionó los detalles sobre la búsqueda de recuperación de cuotas del IPV y la publicación periódica de aquellos que deben regularizar sus deudas. Esto se debe a que en la jornada del último lunes se publicó un listado con los datos de las personas que están en mora por no pagar las cuotas de las casas que les fueron adjudicadas.

Según Yornet, "esto es una práctica que venimos implementando desde hace un tiempo para poder poner al día a algunas personas. Especialmente estamos trabajando de esta manera en las operaciones parciales individuales, donde contamos con una hipoteca". Además, agregó que "si no hay intención de regularizar la deuda, podemos proceder a la ejecución de esa hipoteca. En ese sentido, seguimos un proceso que comienza con una intimación para que se acerquen a regularizar".

El funcionario también mencionó que "generalmente, cuando la deuda es muy grande, les solicitamos que paguen un 20% y luego refinanciamos el resto de la deuda". Además, se mencionó que se recurre a la Fiscalía de Estado para intentar llegar a acuerdos antes de llegar a la ejecución de la hipoteca.

Esta no es la primera acción tomada para que las personas paguen sus deudas, ya que hace algún tiempo se lanzó una campaña dirigida a la comunidad para promover el pago. Sin embargo, Yornet comentó: "como no obtuvimos resultados eficientes con esta campaña, optamos por esta metodología más fuerte, contratando a la empresa Equifax para su manejo. Realizamos una certificación de datos y descubrimos que al menos 9,000 grupos familiares poseían una vivienda y tenían la capacidad de pagar las cuotas, pero no lo hacían debido a otras prioridades".

En relación al programa Suelo Activo y su replanteo para la clase media, se le consultó sobre los avances. Yornet mencionó que muchas personas se dieron de baja debido a que no cumplían con los requisitos o no podrían cumplir con las pautas. Por lo tanto, hay alrededor de 100 vacantes disponibles. "Calculo que en estos días ya vamos a tener y decidir el sorteo entre los que se han inscrito", afirmó el funcionario.

Por último, se informó que el próximo 14 de julio se realizará un sorteo de viviendas en Albardón. Estos son 4 barrios construidos por el municipio, y se ha solicitado la colaboración del IPV para llevar a cabo el sorteo en la Caja de Acción Social.