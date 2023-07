Combatí el frío de forma segura: un experto explicó lo que no tenés que hacer

Cada año la provincia de San Juan registra múltiples fallecimientos e intoxicaciones a raíz del monóxido de carbono que expulsan los equipos usados para calefaccionar. Acerca de esto un experto en la materia volvió a recalcar todas lo que no deben hacer los sanjuaninos a la hora de querer elevar las temperaturas en sus hogares.

Carlos Heredia, director de Protección Civil, aconsejó a todos los sanjuaninos en Cien por Hora. Primeramente remarcó la importancia de que un experto revise los equipos que vayan a utilizar. Sumado a esto, siempre se debe dejar alguna ventilación en las viviendas para evitar males mayores.

'Tenemos que tener cuidado con la ventilación, se debe controlar los elementos que son alimentados a gas, a las brasas o eléctricos. En la noche es aconsejable que los equipos se apaguen, que nos cobijemos en las mantas y abrigos. Estos elementos siguen generando ese monóxido de carbono que se va acumulando en nuestro torrente sanguíneo', expresó.

Sumado a esto, el entrevistado se refirió a aquellas personas que utilizan artefactos de cocina para calefaccionarse. Esto resulta peligroso ya que no están destinados para esa tarea y mantenerlos funcionando por mucho tiempo genera un gran riesgo.

'Las hornallas son para calentar elementos de cocina pero no son para calefaccionar porque esta quemando el gas y las calorías que genera no son suficientes para calefaccionar un ambiente, al igual que los hornos. Es aconsejable reemplazar las pantallas también. A veces son más económicas pero no están permitidas porque tienen un doble riesgo. Pueden provocar un incendio porque no tienen protección y pueden derivar en una intoxicación, ya que esta consumiendo el oxígeno del ambiente', manifestó.

Por último, el especialista habló sobre los ciudadanos que compran productos que efectivamente están certificados. Por ejemplo, mencionó a personas que colocan caloventores sobre alguna mesa de luz de madera, con papeles u otro material inflamable cerca.

'Hay que dejar siempre una ventilación, es razonable que la vivienda se oxigene para que no tengamos este tipo de inconvenientes. Siempre tenemos que dejar una corriente de aire. En años anteriores tuvimos situaciones con equipos que están certificados como un caloventor, pero el uso es inadecuado e incorrecto. Tengo presente hechos donde se han producido incendios por sobrecarga en el tendido eléctrico o cuando por ejemplo dejaban los caloventores sobre una cama. Eso genera un calor importante que termina derivando en un incendio', sentenció.