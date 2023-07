Cansado de sufrir robos, la Policía le allanó la casa en un llamativo procedimiento

Este jueves Rodolfo Álvarez, un sanjuanino oriundo de Pocito relató a Canal 13, que su casa fue allanada injustamente, según él y su familia afirman. Ellos son comerciantes y denuncian además que han sufrido robos en los últimos años. Según su testimonio, en el procedimiento policial, los oficiales maltrataron sus pertenencias y por esa razón, denunciarán a quienes participaron del allanamiento.

"Lo que me han hecho en mi casa es un atropello, acá no vinieron a una favela, ¿me entendés? Acá es una casa decente de familia, en la cual me empezó a revolear todo, tiraba todo, pateaba todo. Le digo, mirá, le digo, flaco, ´está todo bien pero me estás rompiendo todo´. Estamos cansados de los robos y nos molesta que cuando vamos a denunciar, nos cuestionan. ¿Quién nos defiende?, ¿el enemigo nos defiende?", expresó Álvarez.

Por otra parte, el damnificado indicó a este medio que, al ingresar el personal policial, según los dichos del denunciante, causaron destrozos y siente indignación por la falta de explicaciones a su persona. También, comentó a este medio, que un abogado le aconsejó no ejercer cierta presión contra alguna posible "mafia". Razón que lo motivó a hacer pública su problemática antes los medios de comunicación.

"¿Qué querés hacer? No, me dice el abogado, no podés ir contra la mafia. Bueno, pero ya está, ya se acabó, vamos, reventemos contra los medios y que el pueblo sepa quiénes somos y quiénes están detrás de todos estos hechos delictivos. Aparte de los delincuentes, porque hay muchos delincuentes, pero también a lo que voy, hay delincuentes con un uniforme", señaló enérgicamente el entrevistado.

Mas adelante, sumó a sus dichos lo siguiente: "Han violado prácticamente en mi casa, saltado la reja aparentemente, me han golpeado las puertas, todo y no se han querido identificar. Y lo único que me dijeron es que vinieron a buscar unas zapatillas y una netbook, porque hicieron una denuncia en contra mía", afirmó Álvarez.

Mas tarde, el entrevistado criticó la conducta y capacitación de los oficiales. En este sentido, afirmó que quisieron quitarle la documentación de sus armas, que utiliza para hacer prácticas en el Tiro Federal.

"Para leer el acta de allanamiento hay que ser adivino, hicieron garabatos porque no hay motivos"

Finalmente, Álvarez, aclaró que al terminar el allanamiento, lo hicieron sin llevarse nada de su hogar y sin dar explicaciones. Y que en lugar de hablar con él, sólo le dejaron un acta ilegible, que no aporta datos de quienes participaron en el procedimiento policial.