Elevaron a $400 mil el monto de préstamos a jubilados y hay furor por los turnos

En las últimas horas desde ANSES anunciaron una importante novedad tanto para los jubilados como para algunos pensionados. Se trata de que el monto máximo de los préstamos ascendió hasta los 400.000 pesos argentinos. Debido a esto cientos de personas ya comenzaron a pedir turno.

Raúl Romero, titular de la UDAI de ANSES en Rawson, contó en Banda Ancha en que consiste esta modificación en el monto de dinero que se puede solicitar. Sumado a esto, el entrevistado hizo hincapié no sólo en la cifra, sino en el porcentaje de interés del mismo.

'El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, junto con la directora ejecutiva de ANSES anunciaron el lanzamiento de la línea de créditos que tiene ANSES. Elevaron el tope máximo hasta los 400.000 para jubilados y pensionados. Este crédito tiene la posibilidad de devolverse en 24, 36 o 48 cuotas y lo más atractivo es que tiene una tasa de interés del 29%. Es una tasa que no existe en la plaza crediticia local. El promedio de tasas de interés de créditos personales está rondando el 100%', expresó.

Aportando más información acerca de este beneficio, Romero se refirió a las personas que no pueden acceder a este monto mayor. Los titulares de pensiones no contributivas por invalidez, pensiones no contributivas por se madre de 7 o más hijos y la pensión al adulto mayor podrán acceder hasta 150.000 de préstamo. AUH no puede solicitarlo directamente.

'Tenemos muchas consultas y trámites gestionados con créditos. Hemos dispuesto ampliar la oferta de turnos, hemos duplicado la cantidad para esta prestación. Este sábado las oficinas de ANSES de todo el país van a estar abiertas para gestionar este tipo de créditos para aquellos jubilados que así lo soliciten, obviamente habiendo pedido un turno', sentenció.