La opinión de un experto: ¿Se puede sacar provecho del préstamo para jubilados?

En las últimas horas desde ANSES anunciaron una importante novedad tanto para los jubilados como para algunos pensionados. Se trata de que el monto máximo de los préstamos ascendió hasta los 400.000 pesos en Tarde Trece consultamos con un experto para saber si se le puede sacar provecho.

“Es re conveniente”, dijo sin dudar el abogado previsional Nicolás Menin y agregó, “hay gente que realmente lo necesita y que necesita arreglar un baño de tu casa y tiene que salir a buscar plata”.

También explicó otro caso recurrente, “hay gente que no llega a fin de mes y dice, bueno, necesito unos pesos extra”. Es que ANSES ofrece esta línea de créditos que, si lo hacemos en 48 cuotas, en cuatro años el costo financiero que tiene es el 37, 55%, “mega conveniente, puedo pedir el préstamo y lo invierto en otra cosa, lo puede meter en un plazo fijo”. Según expresó esta herramienta financiera te devuelve en intereses el monto de las cuotas a pagar.

Sin embargo, dijo que no todos podrán acceder al valor total, “hay personas que están saturadas de créditos, lo que buscan es prestarte dinero, pero no destruir tu beneficio. Las jubilaciones y las pensiones como máximo pueden ocupar el 30% de tu jubilación. En otros beneficios que dice como máximo el 20%, como en el caso de las pensiones no contributivas”.

De manera que para quiénes ya han solicitado un beneficio similar no podrán acceder de forma plena, “no deja de ser una oportunidad excelente para que lo puedan pedir 400 mil pesos como máximo a los jubilados y pensionados, y si tenés una pensión no contributiva te prestan hasta 150 mil pesos”, finalizó.