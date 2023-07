Uñac: visita de Massa, Orrego, Deportes y Fiesta del Sol entre otras definiciones

El Gobernador de la Provincia visitó este jueves en la mañana el complejo habitacional Casa Activa de Chimbas para jubilados y pensionados beneficiarios del PAMI, en ese marco dialogó con la prensa. Contó pormenores del diálogo con el candidato a Presidente y Ministro de Economía Sergio Massa y además de un contacto telefónico con Marcelo Orrego con quien piensa reunirse antes del 20 de julio según manifestó.

"Con Massa estuvimos hablando de plata para el desarrollo productivo y las crisis hídrica de la provincia" dijo. Además manifestó que se trató la reconfiguración de la obra de El Tambolar", aprovechamiento hidroenergético sobre el río San Juan.

"También hablamos de política", reconoció el mandatario sobre la charla con Massa. Contó que el precandidato a Presidente tiene previsto visitar san juan antes del 13 de agosto: "Queríamos hacerlo antes del miércoles 19 de julio visitando Tambolar a ver si puede hay mas de 1200 trabajadores", dijo Uñac.

Diálogo con Marcelo Orrego:

Sergio Uñac contó que ha mantenido contacto telefónico con Marcelo Orrego y espera coordinar una reunión antes del 20 de julio si es posible. Aseguró que le preguntó una definición sobre la Vuelta Ciclista Internacional a la provincia de San Juan "Pero el tiene que hablarlo con su equipo después del 20 nos íbamos a juntar", dijo.

Otra de las grandes preguntas por responder es qué pasará con el gran evento de los sanjuaninos: "Sobre la Fiesta Nacional del Sol no tengo precisiones, no hablé de ese tema, pero hay tiempo para que lo puedan hacer", destacó Uñac.

El mandatario aclaró que todo aquel evento que comprometa presupuestos a futuro para la gestión entrante no se desarrollará en la actual gestión. El Six Day se hará con capitales sanjuaninos, también se desarrollará la prueba de automovilismo del TC, no hay avances de posibles llegadas de la Selección Nacional de Fútbol, según comentó el mandatario provincial.

Uñac al hacer referencia a obras programadas para la provincia volvió sobre el concepto de que: "Obras todo lo que está en construcción va aseguir, lo que se iba a licitar para comprometer el próximo presupuesto no se hará. Vamos a ser prudentes lo que esta en ejecución tiene continuidad, por ejemplo 5 mil viviendas, cualquier otra cosa no", cerró.