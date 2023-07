Preocupación por daños en El Leoncito: 'El Estado debe ejercer controles'

En las últimas horas comenzó a viralizarse en las redes sociales un video indignante. En el mismo se ve a una camioneta de gran porte circulando por La Pampa El Leoncito, dañando la superficie que justamente es lo que genera el atractivo de la zona. En ese sentido uno de los referentes que tiene la lucha por el cuidado del patrimonio local, aseguró que el Estado debe establecer controles en el lugar.

Jorge Cocinero, titular de ACODEPAS, se refirió en Cien por Hora a estas imágenes que se compartieron en diferentes plataformas. Acerca de esta situación aseguró que la preocupación no sólo surge de que este paisaje es de los lugares más icónicos de San Juan, sino que directamente esta cerca de convertirse en Patrimonio de la Humanidad.

'Lamentamos este tipo de hechos que arruinan parte de nuestro patrimonio provincial y porque no decirlo, que está cerca de ser declarado patrimonio de la humanidad. Esto esta basado en el hecho de que se permite ingresar cualquier tipo de vehículos, porque no hay controles. Estos controles deben ser ejercidos por el Estado, no hay otra forma de hacerlo. Hay que hacerlo ya sea a través de Parques Nacionales o de la Secretaría de Ambiente de la provincia, que son los organismos pertinentes', explicó.

Seguidamente Cocinero aclaró que el desarrollo de prácticas como el carrovelismo no perjudican la superficie, algo que si sucede con los rodados de gran peso. Sumado a esto aclaró que si bien gran parte de El Leoncito es propiedad del Estado Provincial, todavía hay un sector que pertenece a un privado, la cual pidió que sea adquirido por la provincia para poder resguardarlo de manera adecuada.

'Es un lago que a través de muchísimos años se secó, entonces la superficie del suelo es sólo el lecho del lago. Para que se vuelva a recuperar necesitamos de muchísimos años. Este tipo de daños que se hace en este tipo de suelo blando, hace que produzca un deterioro importante. El carrovelismo no es dañino porque no tracciona ni hace daño, pero ya con vehículos mucho más pesados como los que vimos en redes sociales el daño es más profundo', sentenció.