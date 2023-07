Guardianes: la historia de los amigos que marcaron un legado interestelar

En el año 2010 dos amigos que se conocieron en San Juan, llamados Ramón Flores y Miguel Gutiérrez, fundaron ´Guardianes del Cielo Cuyano´. Y desde entonces, paso a paso, armaron un grupo mayor de personas entusiastas de la astronomía y la ufología que ha evolucionado en técnicas de grabación y estudio de la luz, convirtiéndose en expertos en la materia.

Flores y Gutiérrez, contaron a Canal 13 que el grupo surgió en respuesta a la falta de videos auténticos de avistamientos de OVNIs. Es decir, que ambos buscaban plasmar hechos interestelares que según su testimonio suceden a menudo en nuestra provincia. Para dar un maro científico a los avistamientos que desde la adolescencia suya, los acompañan.

Ellos, afirmaron en el estudio de Canal 13 que al principio iniciaron con pocos materiales.

“En esa época había muchos renders, había muchos fakes (videos falsos) en el YouTube y entonces nos decidimos a realizar algo mas serio. Tomamos lo que teníamos en manos y empezamos, teníamos tres cuatro videos, no teníamos un video oficial y los compartimos. Les hacíamos multiespectro, le sacamos filtros, le agregamos filtros. Teníamos una handycam vieja porque en ese tiempo estaba prohibido la visión nocturna. Y Sony retiró todo lo que era visión nocturna, entonces usábamos VHS, después los convertíamos a otros formatos y así fuimos evolucionando. También, estudiamos las propiedades de la luz y hasta el día de hoy no dejamos de estudiar”, expresó el guardián Flores.

Con el pasar de los años, los guardianes fueron profesionalizándose, comprando nuevas herramientas y contactándose con otros grupos de otros países. De esa manera el grupo cada vez tiene más integrantes y seguidores en redes sociales.

Vale decir, que en el pasado mes de junio, Guardianes del Cielo cuyano logró reunir a 14 mil personas para colaborar en corroborar un avistamiento OVNI en Los Berros, departamento Sarmiento. Este evento sin precedentes, inició de la mano de un sereno que trabaja en una calera del lugar. Y tras el pedido de Ramón, por redes sociales para confirmar el hecho las personas los contactaron y se afirmó el avistamiento.

“Recibimos un reporte de Sergio Mallorca, que es un integrante de Guardianes en Los Berros, que es una zona muy importante donde hay mucha manifestaciones y aberraciones magnéticas. Y cuando nos cuenta, que el hombre vio los detalles y nos dio la ubicación exacta me emocioné, porque a mi me pasó algo similar pero a 15 km de Pedernal. Entonces convoqué a la comunidad y trabajaron 14 mil personas y nosotros no lo podíamos creer. Algunos entrevistaban a las personas, otros tomaron fotografías y pudimos comprobar que lo que vio este sereno fue real”, señaló Flores.

Cabe destacar, que los Guardianes del cielo cuyano tienen la costumbre de acampar en familia para observar el cielo y buscar fenómenos astronómicos. Su pasión por la ufología los ha llevado a conectarse con otros grupos similares en diferentes partes del mundo, compartiendo experiencias y conocimientos.

Y finalmente, dijeron a este medio que el grupo está abierto para todos aquellos que quieran ser parte. Los interesados en unirse a esta comunidad, pueden contactarlos a través de su página de Facebook "Guardianes del cielo cuyano" y en su sitio web guardianesdelcielo.com.ar. Además de compartir experiencias, también ofrecen ayuda en la identificación de fenómenos y están desarrollando un curso para enseñar a observar el cielo sin necesidad de realizar una inversión costosa.