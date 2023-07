La mirada del sindicalismo sobre los deliverys

'No hay que precarizar el trabajo', con esa frase contundente Mario Quintero, Secretario General del SATSAID, sentó posición sobre los deliverys. Esta oposición al trabajo que realizan cientos de sanjuaninos todos los días arriba de una moto o bicicleta, fue a raíz de la muerte del joven de 19 años, en la madrugada del sábado en Capital, cuando volvía de terminar de entregar pedidos. Con varios años de experiencia defendiendo los derechos de los trabajadores, expuso que como dijera el Papa Francisco, 'no se puede usar la gente de descarte', no dando un trabajo que cumpla con las reglas laborales.

Luego de esa reflexión se metió de lleno en la situación de los trabajadores de la televisión de San Juan. La calificó como 'buena', entendiendo que todavía resta lograr algunos avances que se han visto detenidos por la situación de inflación de aprieta la realidad de cualquier trabajador del país. Además resaltó que un gremio no solo tiene que defender a los trabajadores, sino también 'política social' con el afiliado.

Por último contó que desde la mutual del sindicato se adquirieron terrenos en Barreal, para la construcción de cabañas para los afiliados. 'Queremos tenerlas listas para el verano, ya compramos las cabañas y la pileta también', sostuvo Quinteros.