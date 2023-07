Zulma tiene más necesidades y pidió ayuda a los sanjuaninos

Zulma Mariela Bustos de 53 años vive en Rawson. Su historia se hizo conocida porque padece obesidad mórbida y está postrada en la cama hace desde hace 6 años. Pesa unos 300 kg y sumado a otros padecimientos, no puede movilizarse. En una charla exclusiva con Diario 13 señaló como es el lugar dónde vive hoy y cuáles son sus necesidades.

En marzo su caso se hizo conocido porque su tía la quería desalojar de la precaria habitación que le prestaba. Por ello pidió ayuda. Desde el Ministerio de Desarrollo Humano escucharon el caso y prometieron brindar asistencia. Sin embargo la ayuda tardó 4 meses.

Hace pocos días ella logró encontrar alquiler, pero es de tan solo una habitación, donde ella está con una persona que se encarga de su cuidado.

Zulma explicó: "Estoy esperando que le paguen a mi hermana para pagarle al señor del alquiler. Le dijeron que hoy le iban a depositar pero yo ya me cambie y estoy esperando". Tal como indicó, este subsidio solo será por 6 meses, por lo que su temor esta en el interrogante de qué hará luego. Porque ella no tiene donde ir. "Después de esos seis meses de alquiler vuelvo a la calle. Yo lo que necesito es una casita para no estar de un lado a otro" mencionó.

Este nuevo lugar para ella es un pequeño alivio. "Es muy tranquilo y estoy calentita, ya no paso frío, pero no tengo cocina, ni silla y ni platos", dijo la mujer. A ello sumó: "lo que me hace falta es una tele por que no tengo y me aburro mucho. El celu me hace doler los ojos y yo tengo miopía". Según destacó, la chica que vive en la casa la ayuda con la comida ya que ella le cocina, hasta que tenga sus propios elementos.