Este martes en Banda Ancha brindó su nueva columna semanal el psicólogo Raúl Ontiveros quien sobre una situación que aqueja a muchos, el estrés: del sano mecanismo de adaptación al problema crónico que puede enfermar.

"Básicamente el estrés es nuestro mecanismo de adaptación a adversidades", comenzó diciendo. "Es decir que si yo tengo un problema en el trabajo, familia de salud, de algo, es una adversidad; es disruptivo, rompe el equilibrio, me saca, me complica la vida", analizó.

"¿Cómo hago para pasar de este equilibrio que tenía antes de esta situación a poder adaptarme a esta adversidad y poder funcionar en esa adversidad y hasta sacar provecho y salir enriquecido de esa adversidad?, es gracias al estrés, porque podemos adaptarnos", dijo.

Siguiendo su análisis, Ontiveros explicó que "ahora bien, ¿cuánto tiempo podemos estar adaptándonos?, muy poquito tiempo, minutos, segundos, pero rápidamente tenemos que volver en algo que se llama tono vagal, rápidamente tenemos que volver a la estabilidad".

"Cuando nosotros vivimos de mala noticia a mala noticia adaptándonos a todo el tiempo, que no volvemos a esa relajación, entonces ahí aparece algo que se llama alostasis y es que el estrés pasa a ser una sobrecarga, el descanso no llega. Alostasis o sobre carga alostática ; y es todas aquellas situaciones que decimos 'estoy cansado', 'no doy más, pero le voy a poner onda', 'la voy a seguir remando'", dijo.

"Todo aquello que demanda un sobre esfuerzo y que se pasa de largo el descanso, tiene que ver con esta sobrecarga ahí hablamos de que el estrés es malo", explicó.

"El estrés no es un concepto filosófico, psicológico; es un mecanismo de adaptación psico fisiológico , donde interviene mi psiquismo pero también mi cuerpo", analizó.

Mirá el análisis completo en el video insertado al principio de la nota.