Changomas, en la mira de Defensa al Consumidor por falta de precios en góndolas

Por la mañana de este miércoles 19 de julio, televidentes de Canal 13 aseguraron que en un conocido supermercado las góndolas no tenían los precios de los productos. Debido a esto quien necesitaba hacer una compra se enteraba del gasto que iba a realizar cuando ya llegaba a la caja. Defensa al Consumidor tomó conocimiento de esta situación y ya comenzó a controlar las diferentes sucursales de esta cadena.

Daniel Pérez, subdirector de Defensa al Consumidor, contó en Banda Ancha cómo procedieron luego de recibir estos reclamos acerca de uno de locales que tiene Changomás en San Juan. En ese sentido aseguró que ya enviaron especialistas no sólo a controlar la falta de precio, sino también a comprobar si existe una diferencia entre el precio exhibido y lo que se paga en caja.

'Es una irregularidad muy grave si es que es real. Primero que nada quiero agradecerle al televidente que envió el mensaje, porque se preocupó de que se cumplan sus derechos que es lo que debemos hacer. A primera hora de este miércoles a mi me llegó también un mensaje sobre el Chango Más. Nuestros inspectores ya están verificando y corroborando esta situación en todas las sucursales de esta cadena', explicó.

Posteriormente Pérez contó que algo que también sucede es que algunas personas reclaman una situación, ellos concurren al lugar para comprobar y no se encuentran con la supuesta falta. Esto sucedió con la sucursal del Vea que se encuentra situada sobre la calle 25 de Mayo, donde no se detectó la falta de precios en las góndolas.

'Lo que si puedo decirle a los consumidores es que el martes estuve en el Vea de la 25 de Mayo encabezando una inspección y no se ha detectado esto. Se realizó el control góndola - caja sobre 40 productos en tres cajas y no se detectó diferencia. Cuando los consumidores detecten esto, guarden el ticket cuando haya una diferencia para realizar la denuncia formal, porque si nosotros vamos a hacer la inspección y no nos da eso, no quiere decir que estén mintiendo sino que puede haber sido sólo ese caso', aclaró.

Siguiendo en la misma línea, el entrevistado manifestó que recientemente se han elevado los montos de las multas que ellos pueden aplicar a estas cadenas. Dependiendo cada caso, se puede establecer sanciones monetarias de hasta 300 millones de pesos argentinos.

'Para cambiar los precios hay que tener horarios, a última hora o a primera hora antes de abrir. No pueden estar colocando precios mientras la gente esta comprando. Hemos tomado la decisión de, sobre todo cuando son cadenas nacionales, hemos elevado los montos. Se establecieron nuevos porcentajes de multas que pueden llegar hasta los 300 millones de pesos. Nos da un amplio panorama para colocar multas. Esta falta puede ser desde los 500.000 pesos argentinos para arriba', sentenció.

Para realizar reclamos las tres vías de contacto principales de Defensa al Consumidor son las siguientes:

4306406 - 4306408 - 4306401