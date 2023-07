La dura e injusta realidad que esconde la exitosa app Pedidos Ya

La muerte del joven Alexander Scafide en Capital, volvió a desnudar la vulnerable situación de los repartidores que trabajan para aplicaciones como Pedidos Ya. Son pocas las personas que logran ser contratadas adecuadamente, contando con obra social, ART y un salario que se base en un convenio colectivo. Justamente el abogado que logró uno de los pocos fallos de este estilo en Argentina, habló con Canal 13 para contar la realidad de estas personas.

Joaquín Corti Bielsa es un letrado que representó en Buenos Aires a un trabajador que fue despedido por Pedidos Ya en tiempos de pandemia. De un día para el otro esta persona no pudo entrar más a la app. Esto se debía a que lo habían bloqueado sin notificarle nada, justo en un momento donde estaba vigente un convenio que prohibía los despidos.

'Fue bloqueado y ni siquiera recibió la comunicación de un ser humano. Eso pasó en octubre de 2020. Iniciamos un reclamo en el cual no solamente pedimos la reinstalación en su puesto de trabajo, sino que se diera bajo relación de dependencia, con obra social, ART y con el convenio correspondiente. Esto implicaba que se le reconozca el salario acorde al convenio colectivo, que era muy por encima de lo que le pagaba Pedidos Ya', reveló.

El abogado Corti Bielsa

Como era de esperarse, en un principio desde la firma de origen alemán rechazaron el planteo, alegando que esta persona si estaba bien registrado. A partir de esta respuesta el abogado presentó una demanda y se inició con la recolección de pruebas, para poder demostrar que no se había cumplido con la reglamentación.

'Empezamos un proceso largo ya que la justicia laboral no tiene los tiempos que el denunciante requiere. Los testigos declararon y generamos la prueba, logramos un fallo que obligaba a Pedidos Ya a reincorporarlo, a pagarle todos los salarios adeudados desde que lo despidieron ilegalmente y a registrarlo debidamente como un repartidor. Es poner sobre la mesa algo que no se quiere discutir o que al menos la patronal no quiere que se discuta', señaló.

Se podría decir que esta persona se vio favorecida por la existencia de este decreto 'anti despidos' que comenzó a regir por el Covid 19. Realmente son muy pocos las personas que cumplen tareas para esta empresa y que están debidamente registrados. Algo curioso que reveló Corti Bielsa, es que cuando comenzó a funcionar en Argentina, la mencionada firma tenía en relación de dependencia a sus empleados.

'En sus inicios existían en Pedidos Ya repartidores que estaban en la relación de dependencia. Poco a poco fueron tomando todos monotributistas. Eso implicó un reconocimiento de parte de la empresa, porque si inicialmente reconocieron esa relación, no pueden justificar cómo después todos los trabajadores que tomaban los ponían como monotributistas', explicó.

Lo que complica aún más la situación de estos deliverys, es que generalmente no están asesorados ni representados por algún sindicato. Según lo que afirmó el entrevistado, sus sueldos deberían tener como referencia el convenio colectivo de trabajo de ASIMM (Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios), algo que prácticamente nunca ocurre.

Sumado a esto, hay sobradas pruebas de que cuando una de estas personas presenta un reclamo de manera individual, la app simplemente lo bloquea y hace caso omiso a su presentación. A raíz de ello, Corti Bielsa animó a quienes viven esta realidad a movilizarse en conjunto para que su pedido tenga un mayor impacto.

'Muchos de ellos nos preguntan si legalmente pueden enviar un telegrama pidiendo que los registren adecuadamente. Pueden hacerlo pero por cómo funciona Pedidos Ya y por como tratan a sus trabajadores, lo más probable es que te bloqueen desde la app. Lo más importante es que haya un agrupamiento de todos y que se pueda hacer un planteo colectivo en este sentido. Hoy en día hablamos de aproximadamente 70.000 repartidores a nivel nacional y en su momento se han hecho movilizaciones muy relevantes. La principal lucha tiene que ser a través de un reclamo colectivo', aseguró.

Por último, el letrado recalcó otro punto relevante de esta precaria situación que atraviesa este grupo. Además de no tener obra social, ART o los aportes realizados, su sueldo no se condice con el convenio colectivo. El mismo, siguiendo los lineamientos de ASIMM, debería ser de 250.000 pesos argentinos.

'Lo que deberían pagar son unos 250.000 pesos netos, más otras sumas no remunerativas. Sin embargo, existe un promedio de 130.000 pesos aproximadamente que es lo que podría ganar un delivery en un mes cumpliendo jornada completa. Lo que lo hace hasta perverso, es que el trabajador va a poder cobrar más en la medida que intensifique su trabajo. Mientras más repartos haga, va a cobrar más. Te pagan un salario bajo y te obligan a trabajar mucho más forzado', declaró.

De esta manera, además de no cumplir con todo lo mencionado anteriormente, de manera indirecta Pedidos Ya insta a sus trabajadores a realizar lo más rápido posible las entregas. Esto termina provocando accidentes o demás sucesos indeseables que estas personas deben atravesar buscando conseguir algunos pesos más a fin de mes.

'El trabajador esta muy presionado a llevar rápido los repartos, tienen un tiempo asignado por la app que si no cumplen van a tener alguna sanción por parte de la empresa. Eso los hace trabajar acelerados, pudiendo sufrir un accidente que lo haga faltar a su trabajo sin tener ningún cobro asegurado ya que no existen las licencias por enfermedad por ejemplo', sentenció.