Nene de Carpintería le detectaron leucemia y necesita ayuda para su tratamiento

En la localidad de Carpintería, en el departamento Pociito, una familia sanjuanina se enfrenta a una lucha desgarradora por la vida de su hijo, Francisco. Un pequeño padece leucemia a sus apenas 8 años de edad. Y actualmente, se encuentra internado debido a una infección urinaria, que espera superar cuanto antes para continuar con sus quimios.

Raúl Arriola, el papá del niño contó a Diario 13 que todo comenzó el 29 de mayo, cuando notaron unas pequeñas manchitas rojas en el cuerpo de Francisco. Razón por la que, lo llevaron a un centro de salud de Carpintería y en el lugar le dijeron que deberían hacerle análisis en el hospital capitalino para poder darle un diagnóstico.

Cuando entraron en el hospital, de inmediato aislaron al nene y de acuerdo a los dichos de Raúl, Francisco se mantuvo con ánimo firme y se portó muy bien. Luego de ver los resultados, los médicos les comentaron que se trataba de una intoxicación y volvieron a su hogar.

No obstante, la familia del nene se quedó con dudas y continuó observándolo. A los pocos días, fueron a la cancha y el pequeño estuvo corriendo, jugando con otros nenes como si nada ocurriera, pero como las manchas no desaparecían volvieron a llevarlo el día siguiente al nosocomio. Finalmente, le hicieron un nuevo chequeo y descubrieron la enfermedad en su cuerpo.

Fue de esta manera, que iniciaron con las quimioterapias el 1 de julio. Y según comentó su papá ya logró superar el primer bloque de quimios. Por lo que empezará con el segundo bloque esperando que en el transcurso de dos años, Francisco vuelva a estar fuerte y sano.

"Mi hijo es un niño con muchas pilas, con buen ánimo sino no fuera por las manchas nunca nos hubiéramos enterado de lo que tenía. Ahora se bajoneó un poco con las quimios, pero no deja de ser un niño valiente. Gracias a Dios, ya le está bajando la gran cantidad de glóbulos blancos que tenía", indicó Raúl, papá del niño.

Por otra parte, desde el entorno familiar contaron a este medio que los desafíos a los que se enfrenta esta familia son grandes. Ya que, a pesar de que ambos padres trabajan arduamente, los gastos que afrontan son muy altos debido a la crisis económica que atraviesa el país. Entre ellos, uno de los mas importantes es el transporte diario al hospital para recibir el tratamiento necesario, lo que entre la ida y vuelta al nosocomio les cuesta aproximadamente $7000, una suma que semanalmente es difícil de costear.

Además de ello, el pequeño fue recientemente punzado en ocasiones para hacerle estudios, que le serán analizados en Mendoza. Y cada una de las inyecciones utilizadas, tienen un costo de 150 mil pesos y la obra social del papá de Francisco, aún no les da respuestas sobre si ellos tendrán o no la cobertura de las mismas, causa que los preocupa y como dice Raúl: "Toda mi vida trabaje, pero esta vez y en esta situación que nos agarró de imprevisto, realmente necesitamos el apoyo del gobierno, de las personas. No queremos molestar a nadie, pero ante la crisis que vive el país necesitamos la ayuda", explicó Raúl.

Y ante todas estas problemáticas que la familia Arriola atraviesa con su pequeño hijo, se les suma una nueva recomendación médica para mejorar la vida de su hijo y resguardar a todo el grupo familiar. Debido que, su cuerpo tiene las defensas muy bajas, razón que lo expone a muchos peligros y si bien él tiene un pequeño cuarto a medio terminar en el lugar donde viven necesita ladrillos y otros materiales para terminarlo y de esa manera lograr que su hijo tenga un dormitorio adaptado para que él pueda estar al menos estos dos años con condiciones óptimas, en referencia a lo aséptico. Y aislado, en un buen sentido, de la familia para evitarle una recaída en cuanto a su salud por la batalla cada día.

En este sentido y por lo mencionado, la familia de Francisco ha tomado la iniciativa de organizar un sorteo para recaudar fondos y así lograr que Franco pueda recuperar su salud plena. El mismo se realizará el 21 de agosto por la Quiniela Vespertina de San Juan. Y todos los que deseen colaborar pueden comprar un número o colaborar con materiales de construcción puede hacerlo comunicandose al teléfono 2644199431.