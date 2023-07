Nuevo Penal: "Hubo cambios en el diseño porque en será una cárcel con espacios para desarrollar tareas"

En el marco del Día del Penitenciario, el director del Servicio Penitenciario, Adriel Fernández, dialogó con la prensa sobre el nuevo Penal de Chimbas.

"Llevamos un año trabajando un nuevo proyecto porque la verdad que estaba pensado como una cárcel de máxima seguridad, que para la realidad sanjuanina no es necesario, si no que necesitamos más espacio de educación, productivo, practicar deporte; necesitábamos más espacios pensando en lo que es tratamiento penitenciario y no tanto en la seguridad", dijo Fernández.

"Lo que anunció el Ministerio de Obras es que seguramente con la reformulación del Poder Ejecutivo tenía que licitarse nuevamente, eso lo determinará seguramente la nueva gestión", manifestó.

