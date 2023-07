Paritaria docente: se demora la respuesta de Nación respecto al salario

La paritaria docente comenzó en San Juan el pasado 7 de julio y continuó 10 días después con un segundo encuentro. Si bien todo se dio en buenos términos, todavía no se ha logrado ponerle punto y final a la misma. Esto se debe a que se espera por una respuesta de Nación, a una consulta que se efectuó respecto a la última acta que realizaron desde Educación. Esta contestación todavía no llega, por lo que ya hay preocupación de no poder resolver todo antes del regreso a clases.

Cecilia Trincado, ministra de Educación, habló con el móvil de Canal 13 acerca del estado en el que se encuentra la paritaria docente en San Juan. En ese sentido manifestó que todavía no han recibido la respuesta que están esperando desde la cartera educativa nacional.

'La pregunta se ha hecho formal desde el Ministerio de Educación, así que esperamos que nos respondan desde la oficina del ministro Persic. Allí convocaremos al cuarto intermedio que ha quedado abierto de paritaria, a ver que nos dicen respecto a la comprensión de la última acta que se hizo en Nación. Hubiéramos querido cerrar rápidamente. El acta de Nación no esta clara. Tiene que clarificarse, porque en función de ello esta el mínimo salario garantizado provincial que se estableció en San Juan', expresó.

Seguidamente la funcionaria explicó que a la brevedad ella consultará nuevamente si ya tienen la respuesta que tanto están esperando. Esto se debe a que desde Nación no dieron una fecha estimativa para poder responder esta consulta en cuestión.

'No nos han dado un tiempo para responder, hemos insistido mucho inclusive antes de la reunión. Me dijeron que el equipo de abogados de Nación estaba trabajando al respecto. En lo que queda de esta semana voy a volver a preguntar. Ellos saben que estamos preocupados por cerrar nuestra paritaria. Supongo y espero que la respuesta llegue pronto', sentenció.