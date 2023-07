Volvieron a romper la estatua de Sarmiento: ¿qué le hicieron esta vez?

Al comienzo de esta semana fueron varios los sanjuaninos que se percataron de una curiosa situación, la estatua de Sarmiento desapareció del frente de su Casa Natal. Desde Cultura explicaron que esto se debió a que alguien se sentó en el libro que tiene la imagen, causando un importante daño. La misma ya fue reparada y este mismo miércoles será recolocada.

Facundo Rodrigo, director de Infraestructura del Ministerio de Turismo y Cultura, contó en Cien por Hora que fue lo que sucedió con esta emblemática estatua. El funcionario señaló que no sólo rompieron parte de la figura en si, sino también parte del banco donde la misma esta colocada.

'El daño fue destrucción, se han sentado sobre el libro que posee en las manos Sarmiento. Quebraron no sólo el soporte sino parte del banco donde las personas se pueden sacar la foto. Eso no ponía en riesgo sólo la imagen sino también a cualquier persona que se sentara porque el banco no lo iba a sostener. Se cambió todo el parante de abajo del banco, cumpliendo con las mismas expectativas que tuvo el artista cuando creó la imagen', explicó.

Seguidamente, Rodrigo señaló este acto vandálico se produjo durante el pasado fin de semana. Esto motivó a que retiraran a la imagen de Sarmiento de manera momentánea, para poder trasladarla hasta un taller donde pudieran repararla nuevamente.

'Lamentablemente una vez más la estatua sufrió actos de vandalismo el fin de semana. Este miércoles se va a emplazar nuevamente. Estos actos nos dejaron heridos porque estamos en plenas vacaciones de invierno y los turistas cuentan con esta postal ya casi obligada en San Juan. En una tarea exhaustiva, se logró reparar con resinas y polímeros autocurables para rápidamente volver a ponerla en su lugar', contó.

Por último, el entrevistado contó que a veces es complejo poder identificar a los vándalos a pesar de que hay cámaras del CISEM en la zona. En ese sentido pidió que entre todos los ciudadanos tengamos el compromiso de cuidar esta figura tan representativa, para que no exista la necesidad de colocar rejas a su alrededor.

'Se hicieron todos los trabajos que corresponden para custodiar, yo no quiero caer en lo que pasó con algunos monumentos que se los ha tenido que enrejar. Tampoco merece esto un adicional de la Policía para que esté pendiente a esta imagen, socialmente nos tenemos que hacer cargo de esto que está sucediendo', sentenció.