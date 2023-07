Como cualquier domingo: movimiento 'discreto' en la Terminal de Ómnibus

Como cada acto eleccionario, los sanjuaninos que estén a menos de 500 kilómetros de distancia de su domicilio, tienen la obligación de presentarse a votar. En ese sentido muchos debían viajar para regresar a la provincia para cumplir con su deber como ciudadano. A pesar de esto, este 2 de julio se vivió como cualquier otro domingo en la Terminal sin una mayor afluencia.

Jorge, empleado de una de las empresas que tienen presencia en la Terminal de Ómnibus, habló con el móvil de Canal 13 para contar cómo se desarrolló la primera mitad de la jornada. En ese sentido manifestó que no se ha notado una mayor presencia de viajeros en el lugar.

'A comparación de otros domingos no hubo un gran caudal que haya venido de provincias a las que nosotros viajamos como Córdoba y Buenos Aires. He visto un movimiento normal de gente sobre el mediodía que es el horario donde normalmente llega la gente. Por la mañana desde Córdoba llegó el coche completo como siempre, pero no he visto un gran caudal. La llegada de gente de Buenos Aires y de San Luis fue normal digamos', sentenció.