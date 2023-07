Reclamo en medio de las elecciones: veredas ocupadas y un vecino enojado

Esta mañana un vecino de Rivadavia, contó su reclamo a Canal 13 ya que por vivir, frente a la Universidad Católica de Cuyo los autos estacionan sobre su vereda. Entonces, por esta razón le impiden acciones cómo sacar su automóvil, en especial días como éste en que la institución antes mencionada, es un activo centro de votación.

El ciudadano indicó:

Luego de ello, contó una anécdota al móvil de este medio. Y aseveró, "parece que no ven el cartel´.

"Cierto día, tenía que salir y estaba muy apurado. Estaba la gente en la iglesia y me habían dejado estacionada una camioneta Entonces no pude concurrir a un acontecimiento muy importante. Es una avenida muy importante, pero no ven el cartel que dice ´no estacionar´", expresó el rivadaviense.