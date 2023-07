Carneos en San Juan: cómo saber si la carne esta apta para consumo

Desde hace décadas una tradición que esta muy establecida en la provincia de San Juan, es la de realizar carneos. Sin embargo, muchas personas siguen realizándolo de forma artesanal, sin tomar todos los cuidados necesarios al tratarse de alimentos. En ese sentido un especialista en la materia contó que estas personas pueden solicitar un estudio gratis para asegurarse de que todo está en orden.

Roque Elizondo, jefe de Medicina Sanitaria de Salud Pública, contó en Cien por Hora cómo se viene trabajando desde hace años para que esta tradición se vuelva más segura. Acerca de esto mencionó que quienes realicen carneos pueden llevar una pequeña muestra para que la misma sea analizada y en cuestión de días sabrán si el animal esta apto para consumo.

'Recibimos muestras lunes y martes. Por ejemplo, gente del Médano que quiera hacer un carneo familiar o para amigos, si quieren estar seguros de que la carne del animal esta en condiciones, pueden traer muestras a la División Alimentos de Salud Pública. Consta de no más de 100 gramos de carne que se extraen debajo de la lengua y de entre medio de las costillas del animal que es donde está la entraña. Al cabo de 24 o 48 horas podemos tener el resultado', explicó.

Los interesados podrán llevar su muestra al Centro Cívico, puntualmente al sector específico que tiene la División Alimentos del Ministerio de Salud Pública en este edificio. Únicamente serán atendidos los lunes y martes de cada semana.

'Antes eran muy frecuentes las consultas luego del consumo de la carne de estos carneos, por síntomas o enfermedades que pueden ocasionarse cuando no fue bien elaborado el alimento. Nosotros llevamos adelante la prevención y promoción de la inocuidad alimentaria. Se puede carnear, pero se deben tener todas las medidas preventivas higiénico - sanitarias para que no haya enfermedades. Esto puede darse a consecuencia de que el animal esté enfermo', contó.

En ese sentido Elizondo mencionó que hay una enfermedad que si bien no es endémica en San Juan, la provincia no está ajena. Se trata de la conocida 'Triquinosis', la cual esta mayormente presente en la Pampa Húmeda. El principal motivo de que no haya aparecido por muchos años a nivel local, es porque hay una predisposición distinta para las crías del cerdo y afortunadamente porque hay 'carneadores' que ya tienen el hábito de hacer exámenes previos a la carne.

'En el Carneo Español tuvimos una participación importante. En 2012 se realizaron varios cambios. Antes ir a ese lugar era para ver para qué carneador tenía la cabeza de chancho más grande. Eso lo prohibimos desde Salud Pública y se aplicaron medidas preventivas higiénico - sanitarios. Por ejemplo el uso de barbijos, guantes, cofias y otros elementos que debe tener alguien que se encarga de una comercialización. Luego de esa fiesta no hemos tenido consultas luego del consumo de carne comprada en ese evento', sentenció.