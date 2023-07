Dicen que si los módulos no están el lunes, habrá una nueva toma en la Agrotecnica Sarmiento

"No hay mejoras, no hay avances", eso fue lo que indicó Mariela Pasten a Diario 13. La madre, que es referente de la escuela, reclamó que en la Escuela Agrotécnica ubicada en Sarmiento, siguen de cerca la situación porque no hay avances concretos para mejorar la educación de los adolescentes que asisten allí.

Cabe recordar que desde junio, los padres comenzaron con medidas de reclamo para pedir una ampliación del establecimiento, arreglos en luz y gas y la concreción de un nuevo establecimiento. Si bien hubo promesas, hasta el inicio de las vacaciones, todo quedó en palabras y pocas acciones. Lo que llevó a que las familias determinarán nuevas acciones para procurar el bienestar, salud y educación de los chicos y chicas.

En este marco, a poco del inicio de las clases, tras el receso de vacaciones de invierno, siguen en vilo por novedades. La Ministra del área, Cecilia Trincado, aseguró en Canal 13, que este mismo miércoles ya terminarían de dejar en condiciones la institución. Sin embargo, las familias al ir a verificar las condiciones se encontraron que la empresa a cargo de la realización de las plateas para colocar los módulos habían ido recién este martes y solo habían armado 9 cuadrados de cemento de 2 x 2 metros.

Tal situación se dio, porque la directora de la escuela llamó a Educación para avisar que los padres irán a reclamar al Ministerio. 'Se está trabajando fuertemente para que puedan comenzar las clases normalmente en algunas escuelas con las que nos habíamos comprometido, como es la Agrotécnica de Sarmiento. Este miércoles me dijeron que ya se estaba chequeando todo el tema de gas y electricidad. También se están instalando los módulos, tal como nos comprometimos pero bueno, esto es procesual, no depende absolutamente todo del Ministerio de Educación', fue lo que dijo, pero Pasten señaló que eso no es real, porque ellos mismos han ido a verificar tras lo que mencionó Trincado en este medio.

Lo que llevan generado

En una charla con la Directora de la escuela, Pasten tomó conocimiento de que ya estaría solucionado el tema respectivo a electricidad y gas. Sin embargo, los módulos siguen sin aparecer. Por este motivo, planean llevar a cabo nuevas medidas de reclamo: "Volveremos a las medidas de fuerza los padres porque no cumplieron en tiempo y forma. Queremos que nos garanticen la educación pero no están cumpliendo nada. El día lunes vuelve la toma de la escuela", mencionó la madre sarmientina.