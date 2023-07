Este jueves mantuvo una entrevista en Banda Ancha María Ortiz, de la ONG Por la Vida y la Salud. Brindó su conmovedor testimonio de vida, ya que perdió a su hija por presunta mala praxis y el caso quedó en nada. Pero además luego de perderla, se dedicó a ayudar a otros en su misma situación.

Mostrando una foto de su hija, dijo "ella es Johana Ramírez; en noviembre del 2021 fallece por mala praxis"

"Fue a tener familia, a los 4 días de haber tenido a su bebé se sentía mal, la lleva al médico la pareja de ella y al ratito en sala de espera, se empezó a sentir muy mal, le dieron 3 paros cardíacos. Va a terapia intensiva, se dieron cuenta que tenía gasas dentro del cuerpo, aparte tenía rotura de hígado. Ella había tenido por parto normal, no le quisieron hacer cesárea cuando ella era muy menudita y la bebé muy grande. En Maternidad del Hospital Rawson", dijo.

"Fuera del maltrato que recibió de un principio le encuentran eso en terapia intensiva, le ven las gasas, la rotura de hígado. Después le entregan un certificado de defunción que decía que había muerto por paro cardíaco. Hicimos la denuncia en la UFI, vieron el cuerpo, allanaron la historia clínica, todo y nos dieron otro certificado de defunción que decía que era rotura de hígado"; explicó María.

En ese marco, dijo que "esto quedó en la nada porque al tiempito fui a averiguar a la Fiscalía, no me atendió el fiscal Micheltorena que era el encargado en ese momento, me enteré que habían cambiado de fiscal, no avisaron, habían cerrado la causa, y el abogado tampoco me avisó nada; quedó en nada".

"Mi nietita se duerme con la foto de la mamá en los brazos y no es justo que quede así", dijo.



Luego de perder a su hija por presunta mala praxis se dedicó a ayudar a otros en su misma situación

"Tenemos un grupo que somos integrantes de la fundación, la creadora es Gabriela Cobelli, ella impulsó la Ley Nicolás, ahora en agosto creo que tiene media sanción", dijo. "Queremos que llegue le mensaje a la gente que no se anima a denunciar, que hay muchos, que denuncien si están seguros que es mala praxis , que lo hagan", manifestó.

"El 1 de septiembre es el Día Mundial de la Seguridad del paciente, nos vamos a concentrar en la Legislatura. Es para hacer un minuto de silencio por los familiares, y la gente que quiera asistir ese día nos puede buscar por redes sociales porque vamos a poner el horario y eso", explicó María.

También dijo que en el grupo que se formó ahora se sumó Mara, la mamá de Abigail, la menor que murió en el Cimyn y que se investiga si fue víctima de mala praxis.

