Duro relato de la mamá de Alexander: 'Mató a mi hijo y quedó libre a los 2 días'

Sobre las 01:57 del pasado sábado se produjo una nueva tragedia vial en San Juan. La misma se dio en el cruce de calles Victoria y Brasil cuando una camioneta impactó a una moto donde viajaba Alexander Scafide, un repartidor de 19 años, provocando su muerte. Este viernes su madre habló con Canal 13 desde la puerta de Tribunales. 'Él mató a mi hijo y quedó libre a las 48 horas', declaró.

Vanesa Vera es la madre de Alexander, el muchacho que murió a raíz de un siniestro vial en Capital justo cuando completaba su primer día de trabajo como delivery. Ella aseguró ante el móvil de este medio que Germán Oñas, el joven que conducía la Toyota SW4 que chocó a su hijo, no sólo no respetó la señal de 'Cruce Peligroso' sino que directamente se dio a la fuga.

La familia de Alexander

'Quiero justicia por mi hijo, él salió a trabajar y él me lo mató. No respetó el cruce peligroso. Él no fue a comprar chocolate, que no mienta. Él no llamó a la ambulancia tampoco porque se fue y después recién volvió. El mató a mi hijo, no puede quedar libre en 48 horas. Quiero que se haga justicia por mi hijo, que él vaya preso por favor. Yo tengo que ir a mi casa y mi hijo no está, él esta durmiendo en su casa tranquilo', expresó.

Seguidamente la acongojada madre cuestionó duramente la versión que dio Oñas. Aparentemente el joven aseguró que a las 01:57 había salido a comprar chocolates y que en ese contexto fue que se dio la colisión. Sumado a esto, Vanesa aseveró que el responsable vive cerca de ese cruce así que él sabía que se trataba de una esquina peligrosa.

'Ellos no hicieron justicia, lo dejaron libre ¿cómo va a ir a comprar chocolate a las 2 de la mañana? Era su primer día como delivery, ese mismo día empezaba a trabajar cuando tuvo el accidente. Él trabajaba en la Municipalidad en la mañana, ese viernes salió a trabajar no a joder. Él me decía: 'Una moneda más suma'. Ese hijo de puta se llevó a mi hijo, había un cartel que decía 'cruce peligroso' y él vive a 3 cuadras pero no lo respetó. El fiscal lo está ayudando porque vive al lado de su casa, esta todo muy comprado acá. No puede ser esto así', manifestó.

Por último, Vanesa relató una indignante situación. Se trata de que cuando fueron notificados de lo que ocurría, se trasladaron hasta la comisaría desde donde los habían contactado. Allí se cruzaron con Germán Oñas, quien en ese momento estaba en calidad de detenido. La mujer contó que en ese contexto se cruzaron y que el conductor se le habría reído en la cara.

'Mi hijo era hermoso, era sano y no era malo. Mi hijo no era malo, él se llevó mi vida. Quiero a mi hijo, se que no me lo van a devolver pero quiero que al menos se haga justicia. Quiero que él vaya preso ¿cómo va a quedar libre en 48 horas? de paso se me reía en la cara ese día. Quiero que vaya al Penal, que cumpla toda su vida allá. Quiero justicia por mi hijo porque él no salió a robar ni a tomar, mi hijo salió a trabajar', sentenció.

Cabe destacar que el pasado lunes 17 de julio se llevó a cabo la audiencia de formalización por este caso. En ese momento fue que se decidió dejar en libertad al aprehendido, algo que pasa mayormente con este tipo de hechos, para que espere libre el desarrollo de la investigación. Fue por este motivo que estuvo únicamente 2 días recluido.