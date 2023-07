A lo Jésica Cirio: las sanjuaninas se animan al rejuvenecimiento vaginal

Hace unos días, Jésica Cirio dio que hablara a los argentinos, ya que se hizo unos ´retoques íntimos´. La modelo y conductora, se habría sometido a un rejuvenecimiento vaginal y muchos no conocían ni siquiera de su existencia. Por lo tanto, Diario 13 contactó a la tocoginecóloga Agustina Mazzanti quien explicó de qué se trata y que beneficios aporta a las mujeres.

La profesional, conto a este medio que, los beneficios del rejuvenecimiento vaginal no invasivo, al que ella prefiere llamar por su verdadero nombre: Tratamiento regenerativo del tejido, son amplios y pueden mejorar la calidad de vida de muchas mujeres. Este tratamiento regenerativo del tejido vaginal se enfoca en aumentar la concentración de elastina y colágeno, así como estimular la neocolagenogénesis y la vascularización para mejorar el tono y el trofismo del tejido.

"Lo que va pasando a lo largo de los años, con los embarazos, las actividades de en esa zona y demás hace que el tejido se vuelva mas blando. Vamos perdiendo la concentración de elastina, colágeno que es lo que da firmeza a esos tejidos. Entonces este tratamiento apunta a mejorar el tono y el trofismo", indicó Mazzanti.

Además comento que, la diferencia de los tratamientos faciales o corporales, el tejido vaginal responde rápidamente a estos métodos, lo que significa que los resultados son visibles en poco tiempo "Esto es similar a los tratamientos faciales, sólo que los resultados son mas rápidos", comentó la profesional y sumó que los riesgos asociados a estos tratamientos son mínimos, especialmente cuando se utilizan técnicas como la radiofrecuencia o el plasma rico en plaquetas.

Mazzanti, indicó que la radiofrecuencia utilizada para este tratamiento no presenta riesgos significativos, ya que los equipos están programados para evitar quemaduras y se controla la temperatura durante el procedimiento. Por otro lado, el plasma rico en plaquetas implica una pequeña extracción de sangre, que luego se centrifuga para separar las plaquetas y se activa con medicación antes de inyectarlo en las áreas a tratar. Aunque puede haber cierta molestia durante la aplicación en la vulva, se utiliza anestesia local para minimizar el malestar y en la vagina no presenta dolor alguno.

"En cuanto a la radiofrecuencia, esta no conlleva riesgos porque los equipos que se utilizan están adaptados para no quemar a la paciente. Con programas y temperaturas aptas y programadas, el equipo mismo te avisa cuando estás alcanzando una temperatura alta. Así que riesgos no tiene en este sentido", afirmó la tocoginecóloga.

Por otro lado, la profesional señaló que el tiempo de recuperación varía según las características de cada paciente y el grado de alteraciones en el tejido. Aunque, por lo general, se recomiendan al menos cuatro a seis sesiones de tratamiento, que pueden incluir tanto radiofrecuencia como plasma rico en plaquetas. Estas sesiones se realizan cada 21 días o una vez al mes para permitir que se produzca la regeneración completa del colágeno y la elastina.

"El tiempo de recuperación varía de acuerdo a cada paciente. De sus características, el grado de alteraciones en su trofismo. Y a partir de las cuatro a seis sesiones ya se notan los cambios, " contó Agustina Mazzanti.

Cabe destacar, que se realiza a las mujeres que tengan previos chequeos médicos para evitar complicaciones. Entre ellos figuran, Papanicolau, Mamografias y todo lo que está dentro del programa anual de revisación femenina de acuerdo a lo que indica el Ministerio de Salud. Y que la paciente, no manifieste ningún tipo de infección vaginal activa.